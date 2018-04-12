Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Maior perseguição já sofrida por um presidente, diz Marun sobre Temer
Brasília

Maior perseguição já sofrida por um presidente, diz Marun sobre Temer

Ministro ainda afirmou que peemedebista é 'maior presidente da história do país'

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 17:39
Carlos Marun, ministro da Secretaria de Governo da Presidência Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ministro Carlos Marun, da Secretaria de Governo, disse nesta quinta-feira (12) que o presidente Michel Temer é "o maior presidente da história do país por hora de mandato" e que Temer sofre a "maior perseguição já sofrida por um presidente no exercício do seu mandato".
"O presidente Temer é o maior presidente da história desse país por hora de mandato. Nunca houve um governo tão eficiente quanto o nosso. E isso foi conquistado em meio a maior perseguição já sofrida por um presidente da República no exercício do seu mandato. Eu vejo muitas dessas questões como capítulos dessa perseguição. Essa falta de cautela, a agressividade de alguns setores ao se referirem ao presidente sem prova nenhuma", defendeu Marun.
Nesta quinta-feira (12), o jornal Folha de S.Paulo revelou que a mulher do coronel aposentado João Baptista Lima Filho, amigo de Michel Temer e preso no final de março na Operação Skala, que investiga irregularidade em um decreto do setor portuário, teria pago em dinheiro vivo despesas de reforma na casa de uma das filhas do presidente. Marun classificou o episódio como mais um capítulo da "novela de perseguição":
"Primeiro não sei se pagou, vocês que estão dizendo. Não tenho como e nem porque afirmar se isso é verdade. Vejo isso como mais um capítulo dessa novela de perseguição que se estabelece contra aquele que é o melhor presidente da República por hora de mandato e nós já aprendemos a navegar na tempestade", concluiu Marun.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados