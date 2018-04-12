Maior perseguição já sofrida por um presidente, diz Marun sobre Temer

Carlos Marun, ministro da Secretaria de Governo da Presidência Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro Carlos Marun, da Secretaria de Governo, disse nesta quinta-feira (12) que o presidente Michel Temer é "o maior presidente da história do país por hora de mandato" e que Temer sofre a "maior perseguição já sofrida por um presidente no exercício do seu mandato".

"O presidente Temer é o maior presidente da história desse país por hora de mandato. Nunca houve um governo tão eficiente quanto o nosso. E isso foi conquistado em meio a maior perseguição já sofrida por um presidente da República no exercício do seu mandato. Eu vejo muitas dessas questões como capítulos dessa perseguição. Essa falta de cautela, a agressividade de alguns setores ao se referirem ao presidente sem prova nenhuma", defendeu Marun.

Nesta quinta-feira (12), o jornal Folha de S.Paulo revelou que a mulher do coronel aposentado João Baptista Lima Filho, amigo de Michel Temer e preso no final de março na Operação Skala, que investiga irregularidade em um decreto do setor portuário, teria pago em dinheiro vivo despesas de reforma na casa de uma das filhas do presidente. Marun classificou o episódio como mais um capítulo da "novela de perseguição":