Maior parte de eleitores de Bolsonaro no Estado vota em Casagrande

Pesquisa mostra que mais da metade de eleitores de Bolsonaro votam em Casagrande Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil/ Fernando Madeira

Mais da metade dos votos do do candidato a presidência Jair Bolsonaro (PSL) no Espírito Santo vão para o socialista Renato Casagrande (PSB). De acordo com a pesquisa do Instituto Futura, 52,8% dos entrevistados que são eleitores de Bolsonaro preferem o ex-governador. O deputado federal Carlos Manato, candidato a governador apoiado pelo capitão do Exército no Estado, aparece com apenas 30,6% dos votos para o governo entre os que escolhem Bolsonaro para a presidência.

Os dados são da pesquisa estimulada de intenção de votos, quando o entrevistador apresenta ao entrevistado as opções em que ele pode votar. Essa análise se dá quando se compara os votos de governador dentro do eleitorado do presidenciável. Contudo, na inversão da comparação, quando se compara os votos de presidente dentro do eleitorado dos candidatos a governo, o voto Bolsogrande (Bolsonaro + Casagrande) representa 38,2% das intenções de voto do ex-governador. Já o voto Bolsonato (Bolsonaro + Manato) compõe 83,8% dos votos de Manato para governador.

O economista e diretor do Instituto Futura, José Luiz Orrico, explica que como Casagrande e Manato são os que possuem maior percentual de intenção de votos, é natural que eles se cruzem no levantamento.

Mais da metade dos eleitores de Casagrande também votam em Bolsonaro. Essa convergência é natural porque são os dois candidatos que tem maior vantagem no Espírito Santo. Já no caso de Manato, 83,8% dos votos dele são de eleitores de Bolsonaro. Até pela campanha dele dá para perceber que o fator de crescimento do deputado é por ele ter buscado os votos dos eleitores de Bolsonaro no Estado. Isso se confirma na análise de perfil de votos dos dois, que é muito parecido. É um público formado, em sua maioria, por homens, predominantemente do Sul, evangélicos, das classes mais altas e com curso superior, afirma.

Casagrande também é o candidato preferido dos eleitores de todos os outros presidenciáveis. Sua maior participação é entre os eleitores de Geraldo Alckmin (PSDB), com 75,7%, e Marina Silva (Rede), com 69,8%. Sua menor participação é entre eleitores de Cabo Daciolo (Patriota), com 32%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 37,5%.









CASAGRANDE FAVORITO ENTRE MAIS POBRES E MORADORES DO NOROESTE

Com 63,8% das intenções de votos válidos, segundo a pesquisa do Instituto Futura, o ex-governador Renato Casagrande tem a preferência de eleitores de todas as regiões, todas as classes, todas as escolaridades, todas idades e de todos os sexos.

Ele se sai melhor na região Noroeste do Espírito Santo, com 65,1%, enquanto a senadora Rose de Freitas (Podemos) fica com 9,7% das intenções de voto neste local. Manato aparece com 4,6% das intenções de voto por lá.

Na comparação por sexo, o ex-governador tem mais votos entre os homens, com 56,7%, enquanto Manato tem a preferência de 18,4% do público masculino e Rose com 7,2%. Já entre as mulheres, Casagrande fica com 53,8%, enquanto Manato tem 11,1% e Rose 9,2%.

Na comparação por classe social, ele aparece com maior penetração entre os mais pobres, das classes D e E, com 57,5%, contra 10,4% de Rose. A disputa mais apertada é entre os eleitores de classes mais altas, A e B, onde recebe 47,5% dos votos contra 24,9% de Manato.





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