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Nos EUA

Maia visita Secretário-Geral da ONU em Nova York

O  presidente da Câmara dos Deputados permanecerá três dias no EUA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 21:52

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 21:52

Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), fez uma visita de cortesia ao Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, no primeiro dos três dias de viagem à Nova York. Ele apontou que conversou sobre os fatos que ocorrem no Brasil e na América do Sul, que passa por "um momento delicado", como comentou à ONU News.
Maia disse que também conversou com Guterres sobre "polêmicas em relação ao Brasil, como o meio ambiente, e mostrar qual é o papel do parlamento em relação a estes temas e as reformas que o Brasil vem fazendo nos últimos anos." Ele destacou que sempre quando participa de eventos em Nova York solicita esta audiência com o Secretário-Geral da ONU, devido à importância internacional da instituição.

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