Maia: Queremos que o governo dê certo; não estamos preocupados com 2022

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez nesta quinta-feira (17), críticas à antecipação das discussões em torno da campanha presidencial de 2022. Perguntado sobre como está observando o debate, ele disse que a corrida presidencial é uma espécie de maratona e que "quem começar a correr agora chegará morto na reta final". A fala foi feita em evento organizado pelo Banco BTG Pactual, em São Paulo.
Para ele, o momento é de torcer para que o governo e a economia deem certo. "Queremos que o governo dê certo. Não estamos preocupados com 2022. Não podemos estar no Parlamento torcendo para que o governo e a economia darem errado", disse, acrescentando que se o governo der certo o Parlamento "também dará certo".