Maia: Queremos que o governo dê certo; não estamos preocupados com 2022

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez nesta quinta-feira (17), críticas à antecipação das discussões em torno da campanha presidencial de 2022. Perguntado sobre como está observando o debate, ele disse que a corrida presidencial é uma espécie de maratona e que "quem começar a correr agora chegará morto na reta final". A fala foi feita em evento organizado pelo Banco BTG Pactual, em São Paulo.