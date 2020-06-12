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Ministério das Comunicações

Maia elogia e diz que presidente 'começa a fazer política'

Em entrevista, Maia disse que 'Faria é uma boa escolha. É um político que tem uma boa relação'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 11:49

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 11:49

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, em meio à pandemia do coronavírus
Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, em meio à pandemia do coronavírus Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), elogiou nesta quinta (11) a escolha de Fábio Faria (PSD-RN) para o novo Ministério das Comunicações e disse que é preciso "aplaudir" o fato de o presidente Bolsonaro ter começado a "fazer política".
"Faria é uma boa escolha. É um político que tem uma boa relação", disse Maia em entrevista ao site Jota. Para ele, no entanto, o "formato" da escolha não foi o melhor. "Poderia ter feito uma reunião com os presidentes desses partidos", disse.

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