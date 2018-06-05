Maia diz que ainda há tempo para decidir se desiste de candidatura

Rodrigo Maia Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), evitou nesta terça-feira, 5, responderá se poderá abrir mão de sua candidatura ao Palácio do Planalto para apoiar outro candidato do centro. "Ainda tem tempo", respondeu em entrevista ao chegar a Casa.

Maia admitiu que está conversando com partidos desse campo político, entre eles, PP, PRB, PR e Solidariedade, para "tentar aglutinar o maior número possível" de legendas e aliados em torno de um único projeto presidencial. Como vem mostrando o Broadcast Político, as negociações correm há semanas.