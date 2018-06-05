Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Maia diz que ainda há tempo para decidir se desiste de candidatura
Eleições 2018

Maia diz que ainda há tempo para decidir se desiste de candidatura

Presidente da Câmara para tenta aglutinar o maior número possível de partidos em torno de um único projeto presidencial

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 14:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 14:56
Rodrigo Maia Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), evitou nesta terça-feira, 5, responderá se poderá abrir mão de sua candidatura ao Palácio do Planalto para apoiar outro candidato do centro. "Ainda tem tempo", respondeu em entrevista ao chegar a Casa.
Maia admitiu que está conversando com partidos desse campo político, entre eles, PP, PRB, PR e Solidariedade, para "tentar aglutinar o maior número possível" de legendas e aliados em torno de um único projeto presidencial. Como vem mostrando o Broadcast Político, as negociações correm há semanas.
Embora seja pré-candidato, Maia é um dos principais entusiastas de o centro se unir em torno da candidatura do empresário mineiro Josué Gomes (PR), com quem ele se reuniu na semana passada em Brasília. O PR encomendou pesquisas para testar o nome de Josué e prometeu apresentar a outras siglas de centro nas próximas semanas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados