Maia anuncia repasse de R$ 230 milhões para Ministério da Segurança

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Na semana em que o Democratas (DEM) lançará sua pré-candidatura à Presidência da República, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), promoverá nesta terça-feira (06) uma solenidade para anunciar a transferência de R$ 230 milhões de recursos da Casa para o recém-criado Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Os valores serão destinados a ações de combate às drogas e violência contra a mulher.

Essa não é a primeira ação que Maia anuncia voltada para a área. Após a decretação da intervenção federal no Rio de Janeiro, o deputado criou um observatório legislativo para acompanhar as ações no Estado. Na Câmara, Maia pretende priorizar na pauta matérias relacionadas à segurança pública e mudanças na legislação penal.