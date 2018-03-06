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Investimento

Maia anuncia repasse de R$ 230 milhões para Ministério da Segurança

Pré-candidato à presidência, presidente da Câmara pretende priorizar matérias relacionadas à segurança pública e mudanças na legislação penal

Publicado em 06 de Março de 2018 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 19:47
Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Na semana em que o Democratas (DEM) lançará sua pré-candidatura à Presidência da República, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), promoverá nesta terça-feira (06) uma solenidade para anunciar a transferência de R$ 230 milhões de recursos da Casa para o recém-criado Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Os valores serão destinados a ações de combate às drogas e violência contra a mulher.
Essa não é a primeira ação que Maia anuncia voltada para a área. Após a decretação da intervenção federal no Rio de Janeiro, o deputado criou um observatório legislativo para acompanhar as ações no Estado. Na Câmara, Maia pretende priorizar na pauta matérias relacionadas à segurança pública e mudanças na legislação penal.
O parlamentar tenta se cacifar como possível candidato de centro-direita, mas faltando sete meses para as eleições ainda não apresentou um desempenho significativo nas pesquisas de intenção de voto. Em dois cenários apresentados hoje pela pesquisa CNT/MDA, por exemplo, Maia aparece com no máximo 1% das intenções de voto.

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