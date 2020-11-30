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Sedado durante eleições

Maguito, eleito em Goiânia, acorda e tem notícia da vitória, diz filho

A informação foi repassada ao emedebista pela equipe médica do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado há 39 dias com Covid-19

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 16:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 16:17
O prefeito eleito de Goiânia Maguito Vilela (MDB)
O prefeito eleito de Goiânia Maguito Vilela (MDB) Crédito: Reprodução | Redes sociais
Duas semanas depois de voltar a ficar inconsciente, o prefeito eleito de Goiânia Maguito Vilela (MDB) foi informado, na noite deste domingo (29), que venceu as eleições e deixou "escorrer algumas lágrimas".
A informação foi repassada ao emedebista pela equipe médica do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado há 39 dias com Covid-19, segundo o filho dele e presidente estadual do partido, Daniel Vilela.
O pai, conta, voltou a conversar com a equipe médica, nesta segunda-feira (30). "Hoje pela manhã falei com os profissionais, e ele está bem acordado, reagindo, manifestando, a princípio através dos olhos, sobre os estímulos feitos com ele", afirmou.
O presidente do partido em Goiás disse que a sedação foi bastante reduzida e que o seu pai chegou a ficar "bem acordado" na tarde deste domingo, mas sem receber qualquer informação do pleito eleitoral.
O hospital informou que o prefeito eleito deverá passar por um teste para analisar se consegue respirar sem auxílio de aparelhos. Essa avaliação deverá ser feita nesta segunda (30) ou terça-feira (1).

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