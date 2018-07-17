Magno Malta se apresenta como pré-candidato à reeleição

Senador Magno Malta Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

Ao participar de um evento com 250 pastores, no fim de semana, o senador Magno Malta (PR) foi anunciado pelos organizadores da Convenção das Assembleias de Deus do Espírito Santo como candidato à reeleição ao Senado. No encontro, os líderes religiosos, que representam cerca de 500 mil fiéis no estado, aprovaram o apoio à reeleição do senador e à candidatura da mulher dele, Lauriete Rodrigues, à Câmara dos Deputados.

A busca de apoio dos evangélicos  principal eleitorado do senador  ao projeto de reeleição é um forte sinal de Magno Malta não vai mesmo aceitar ser vice do pré-candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro.

Para obter o apoio das igrejas na campanha, os candidatos precisam seguir um rigoroso regulamento, que inclui a formalização, por escrito, do desejo de disputar determinado cargo político à Comissão Eleitoral da Convenção das Assembleias de Deus do Espírito Santo.

Há ainda uma sabatina com pastores da qual Magno Malta, segundo os organizadores, já teria participado como postulante ao Senado. Responsável por receber os ofícios dos pré-candidatos, o pastor Antônio Gutemberg Barros disse que o senador jamais manifestou o interesse de ser vice de Bolsonaro.

 Desde o início da nossa conversa, há um mês, ele sempre postulou a reeleição ao Senado  disse Gutemberg Barros.

Segundo o pastor Kemuel Sotero, um dos organizadores do evento, o próprio Magno Malta foi quem procurou a igreja para pedir apoio à pré-candidatura ao Senado.

 Ele foi apresentado publicamente na convenção porque já havia encaminhado o seu nome como pré-candidato ao Senado  disse Kemuel.

Na semana passada, Magno Malta afirmou em entrevista que havia decidido não aceitar o posto de vice na chapa de Bolsonaro. A decisão, confirmada pela própria assessoria do senador, levou Bolsonaro a cobrar pessoalmente explicações do parlamentar, que não teria comunicado a decisão à campanha do PSL. Depois de conversar com Bolsonaro, no entanto, Magno Malta desautorizou sua assessoria e anunciou que ainda não havia decidido o que fazer nas eleições.

Procurado por meio de sua assessoria, o senador não se manifestou. Ouvido pelo GLOBO ontem, o próprio Bolsonaro admitiu ter poucas esperanças de queMalta aceite ser seu vice.

 Hoje, há 90% de chance do Magno não ser meu vice. Mas vou deixar a vaga de vice em aberto, porque temos mais tempo para definir. Vai que o Magno tem uma recaída  disse Bolsonaro.

CONVENÇÃO DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS

Após a publicação da reportagem, a Convenção das Assembleias de Deus no Estado (Cadeeso) entrou em contato com o Gazeta Online e informou que "a CADEESO não apoiou diretamente a nenhum pré-candidato, mas os recebeu e os apresentou aos seus ministros (pastores e evangelistas) que representam os membros da denominação no Estado do Espírito Santo. Agora, em quem eles irão votar, é algo muito pessoal, e fica a critério de cada um, até porque o voto é secreto. Vivemos uma democracia, e não temos o direito de impor que alguém vote neste ou naquele candidato".

Veja a nota na íntegra:

Os pastores filiados à Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo e Outros  CADEESO, representam aproximadamente 500 mil membros da denominação no Estado.

Aproximando-se às eleições 2018, quando os brasileiros vão escolher seus representantes estaduais e federais, há dois meses a Cadeeso acionou a sua Comissão para Assuntos Políticos  Comap, que por sua vez ouviu os précandidatos que protocolaram, na Secretaria Geral da Cadeeso, pedido para apresentarem seus projetos. Ao todo, 20 pré-candidatos foram recebidos pela Comap, por meio de ofício, solicitando além da audiência com o presidente da comissão, pastor Antônio Gutenberg, serem apresentados no plenário da 110ª AGO da Convenção.

A 110ª AGO da CADEESO ocorreu nos dias 11 a 14 de julho, no templo da Assembleia de Deus no Aribiri, em Vila Velha, com mais de 600 participantes. Por questão de ordem, a Comap decidiu que somente os pré-candidatos ao governo, que se inscreveram, poderiam falar aos convencionais, e os demais seriam apenas apresentados. Após a apresentação, a liderança da Assembleia de Deus reunida em Assembleia Geral, dedicaria um momento de oração por todos.

O presidente da Comissão, pastor Gutenberg, destacou: a CADEESO não apoiou diretamente a nenhum pré-candidato, mas os recebeu e os apresentou aos seus ministros (pastores e evangelistas) que representam os membros da denominação no Estado do Espírito Santo. Agora, em quem eles irão votar, é algo muito pessoal, e fica a critério de cada um, até porque o voto é secreto. Vivemos uma democracia, e não temos o direito de impor que alguém vote neste ou naquele candidato, disse o pastor.

De acordo com o relatório apresentado pela Comissão, todos os pré-candidatos que buscaram essa apresentação, chegaram e foram apresentados em condição de igualdade, passando pelos mesmos critérios de avaliação, sem qualquer distinção.

A Mesa Diretora autorizou a apresentação dos pré-candidatos durante a sessão plenária do ultimo sábado (14), a partir das 10h, pelo presidente da Comap, que exigiu uma breve biografia de cada um dos pré-candidatos para ser lida no momento da apresentação. Foi concedida a palavra aos pré-candidatos ao Governo do ES, Rose de Freitas e Renato Casagrande, que falaram respectivamente por cinco minutos. Em seguida o presidente da Cadeeso, pastor Arnaldo Candeias, convidou o pastor Kemuel Sotero para conduzir, juntamente com os convencionais, um momento de oração. Na sequência, o presidente desejou sucesso para a caminhada dos pré-candidatos e seus projetos, porém, a CADEESO não homologou apoio direto a nenhum dos pré-candidatos às eleições de 2018.

Foram encerrados os trabalhos da Comissão para Assuntos Políticos nesta 110ª AGO, que recebeu elogios dos convencionais lisura e transparência em sua atuação.