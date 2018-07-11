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Cortejos

Magno Malta recusa convite de Bolsonaro para ser vice na chapa

Senador capixaba decide disputar reeleição

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 13:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 13:04
O senador Magno Malta (PR-ES) Crédito: Jefferson Rudy | Agência Senado
Cortejado para integrar a chapa do pré-candidato à Presidência do PSL, Jair Bolsonaro, o senador Magno Malta (PR-ES) confirmou na manhã desta quarta-feira (11) que não será o vice na chapa. O senador capixaba decidiu que irá disputar a reeleição ao Senado.
Bolsonaro negocia aliança com o PR de Valdemar Costa Neto, condenado pelo envolvimento no escândalo do mensalão, para aumentar o tempo de TV e contar com uma organização maior nos estados. A desistência do senador do PR foi divulgada pelo jornal O Estado de S.Paulo.
Malta não deu detalhes sobre o motivo de não aceitar o convite. Com o PSL, Bolonaro teria apenas oito segundos no bloco de propaganda eleitoral no rádio e na TV, que tem 12m30s, e uma inserção publicitária na programação a cada três dias. Com o PR, ganharia mais 45 segundos por bloco e teria direito a duas inserções por dia.
 Vocês querem que eu fique sem televisão, é isso? Eles têm R$ 1,7 bilhão para me ferrar. Está todo mundo contra mim, o centrão e a esquerda, estou sozinho. É R$ 1,7 bilhão que vai ser usado pela campanha deles pra dar porrada em mim. Eu vou ficar com 8 segundos de televisão e as mídias sociais? No Facebook, até poucos meses, qualquer postagem chegava a 1 milhão, agora para chegar a 100 mil é um sacrifício  afirmou Bolsonaro ao GLOBO na semana passada.
Magno Malta recusa convite de Bolsonaro para ser vice na chapa

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