Magno Malta posta foto falsa para ligar agressor de Bolsonaro a Lula

É montagem a foto compartilhada pelo senador Magno Malta (PR) em sua conta oficial no Twitter que mostra Adélio Bispo de Oliveira, preso por dar uma facada no presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), em evento com o ex-presidente Lula (PT).

Foto compartilhada por Magno Malta é uma montagem Crédito: Reprodução

A foto original, portanto sem a alteração digital que incluiu e circulou o rosto do agressor, foi feita por Ricardo Stuckert, fotógrafo do Instituto Lula. Chegou a ser usada em matéria republicada pelo Gazeta Online em julho de 2017

A imagem é do dia 10 de maio de 2017, quando Lula prestou depoimento à Justiça Federal, em Curitiba. Na ocasião, o petista foi acolhido por militantes que o acompanharam.

Lula em 10 de maio de 2017, quando prestou depoimento à Justiça Federal, em Curitiba Crédito: Ricardo Stuckert | Instituto Lula

Publicado às 19h09, o tuíte de Magno Malta recebeu, até as 21h01, cerca de 4 mil curtidas e compartilhamentos. No texto que acompanha a imagem falsa, ele escreveu: "Olha rm que time joga o marginal" (sic) e ainda mencionou o perfil oficial da esposa dele, a ex-deputada federal e candidata à Câmara dos Deputados, Lauriete Rodrigues (PR).