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  • Magno Malta posta foto falsa para ligar agressor de Bolsonaro a Lula
Atentado na corrida presidencial

Magno Malta posta foto falsa para ligar agressor de Bolsonaro a Lula

Tuíte com a montagem já recebeu cerca de 4 mil interações na rede social do senador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2018 às 00:18

Publicado em 07 de Setembro de 2018 às 00:18

É montagem a foto compartilhada pelo senador Magno Malta (PR) em sua conta oficial no Twitter que mostra Adélio Bispo de Oliveira, preso por dar uma facada no presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), em evento com o ex-presidente Lula (PT).
Foto compartilhada por Magno Malta é uma montagem Crédito: Reprodução
A foto original, portanto sem a alteração digital que incluiu e circulou o rosto do agressor, foi feita por Ricardo Stuckert, fotógrafo do Instituto Lula. Chegou a ser usada em matéria republicada pelo Gazeta Online em julho de 2017
A imagem é do dia 10 de maio de 2017, quando Lula prestou depoimento à Justiça Federal, em Curitiba. Na ocasião, o petista foi acolhido por militantes que o acompanharam. 
Lula em 10 de maio de 2017, quando prestou depoimento à Justiça Federal, em Curitiba Crédito: Ricardo Stuckert | Instituto Lula
Publicado às 19h09, o tuíte de Magno Malta recebeu, até as 21h01, cerca de 4 mil curtidas e compartilhamentos. No texto que acompanha a imagem falsa, ele escreveu: "Olha rm que time joga o marginal" (sic) e ainda mencionou o perfil oficial da esposa dele, a ex-deputada federal e candidata à Câmara dos Deputados, Lauriete Rodrigues (PR).
Por volta das 21h40, o Magno Malta excluiu o tuíte com a informação falsa. A assessoria dele informou que o senador recebeu (a imagem) e não sabia que se tratava de uma montagem. Tão logo ficou sabendo, deletou a publicação. Acrescentou, ainda, que apoia o Gazeta Online "neste trabalho de esclarecer a verdade e denunciar os fakes". 

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