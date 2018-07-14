Magno Malta nega ter iniciado articulação com grupo governista

Blocão quer que Ricardo Ferraço consiga o apoio de Magno Malta Crédito: Montagem | Gazeta Online

atrair o senador Magno Malta (PR) para uma chapa em que ele e o deputado Amaro Neto (PRB) disputariam as duas vagas ao Senado e o senador Ricardo Ferraço (PSDB) a vaga de governador, Magno nega ter participado de conversas com o grupo e demonstra pouca empolgação com a proposta. Enquanto o bloco de partidos governistas buscam, agora de forma ainda mais enfática,em que ele e o deputado Amaro Neto (PRB) disputariam as duas vagas ao Senado e o senador Ricardo Ferraço (PSDB) a vaga de governador, Magno nega ter participado de conversas com o grupo e demonstra pouca empolgação com a proposta.

Após Amaro oficializar que fica na disputa ao Senado, o representante do bloco, Neucimar Fraga (PSD), declarou que uma chapa com a presença de Magno seria "o melhor dos mundos". No entanto, Ferraço teriam que fazer o "dever de casa" de intensificar o contato com o senador, já que é com ele que há um diálogo mais seguro.

Magno nega conversas com o grupo. "Ninguém me procurou. Encontrei com (Ricardo) Ferraço em Brasília, no plenário, mas era dia de sessão do Congresso Nacional, estava tumultuado. Se ele me procurar, eu estou aqui. Ricardo é meu amigo, é um cara que cresceu, amadureceu no impeachment. Houve um tempo que ele caminhou comigo, vou atendê-lo", afirmou neste sábado (14). A reportagem procurou Ricardo Ferraço, mas não obteve retorno.

Em contrapartida, o senador diz já ter se encontrado com Renato Casagrande (PSB) e ter reunião marcada com Rose de Freitas (Podemos) neste domingo (15), dois pré-candidatos ao governo de campos opostos. A dificuldade maior para que ele suba no palanque de alguém, é, no momento, o apoio incondicional que ele dá a Jair Bolsonaro (PSL) para a Presidência da República.

"Eu sou Bolsonaro. Eles são Ciro, Alckmin, como é que vão ficar esses palanques? Vai ser uma anomalia, um bicho de sete cabeças esses palanques aqui. Eles vão subir no meu? É uma conta difícil. Mas estou ouvindo todo mundo", disse.

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