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Alianças

Magno Malta nega ter iniciado articulação com grupo governista

Bloco de partidos ligado ao governador Paulo Hartung (MDB) tem tentado construir chapa com o senador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2018 às 19:50

Publicado em 14 de Julho de 2018 às 19:50

Blocão quer que Ricardo Ferraço consiga o apoio de Magno Malta Crédito: Montagem | Gazeta Online
Enquanto o bloco de partidos governistas buscam, agora de forma ainda mais enfática, atrair o senador Magno Malta (PR) para uma chapa em que ele e o deputado Amaro Neto (PRB) disputariam as duas vagas ao Senado e o senador Ricardo Ferraço (PSDB) a vaga de governador, Magno nega ter participado de conversas com o grupo e demonstra pouca empolgação com a proposta.
Após Amaro oficializar que fica na disputa ao Senado, o representante do bloco, Neucimar Fraga (PSD), declarou que uma chapa com a presença de Magno seria "o melhor dos mundos". No entanto, Ferraço teriam que fazer o "dever de casa" de intensificar o contato com o senador, já que é com ele que há um diálogo mais seguro.
Magno nega conversas com o grupo. "Ninguém me procurou. Encontrei com (Ricardo) Ferraço em Brasília, no plenário, mas era dia de sessão do Congresso Nacional, estava tumultuado. Se ele me procurar, eu estou aqui. Ricardo é meu amigo, é um cara que cresceu, amadureceu no impeachment. Houve um tempo que ele caminhou comigo, vou atendê-lo", afirmou neste sábado (14). A reportagem procurou Ricardo Ferraço, mas não obteve retorno. 
Em contrapartida, o senador diz já ter se encontrado com Renato Casagrande (PSB) e ter reunião marcada com Rose de Freitas (Podemos) neste domingo (15), dois pré-candidatos ao governo de campos opostos. A dificuldade maior para que ele suba no palanque de alguém, é, no momento, o apoio incondicional que ele dá a Jair Bolsonaro (PSL) para a Presidência da República.
"Eu sou Bolsonaro. Eles são Ciro, Alckmin, como é que vão ficar esses palanques? Vai ser uma anomalia, um bicho de sete cabeças esses palanques aqui. Eles vão subir no meu? É uma conta difícil. Mas estou ouvindo todo mundo", disse.
HARTUNG
A saída de Paulo Hartung (MDB) da disputa não alterou os planos do senador, segundo ele. "Não sou aliado político dele. Só quem pode explicar isso são os aliados dele. Para mim, se ele estivesse no movimento eleitoral ou fora, seria a mesma coisa. Sempre disputei eleição majoritária com ele dentro do movimento, e contra mim. Para mim não faz diferença", comentou.

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