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Pesquisa Futura

Magno Malta e Ricardo Ferraço lideram corrida para o Senado

São duas as vagas em disputa este ano. Fabiano Contarato (Rede) está em terceiro lugar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2018 às 20:19

Publicado em 01 de Setembro de 2018 às 20:19

Magno Malta e Ricardo Ferraço Crédito: Amarildo
Candidatos à reeleição, os senadores Magno Malta (PR) e Ricardo Ferraço (PSDB) continuam liderando a disputa pelas duas vagas ao Senado. É o que mostra pesquisa do Instituto Futura, realizada a pedido da Rede Gazeta, na qual Magno aparece com 42,1% das intenções de voto, seguido por Ferraço, com 38,9%. Como a margem de erro do levantamento é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.
A Futura ouviu 800 eleitores entre os dias 28 e 30 de agosto e tem confiabilidade de 95%. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ela está registrada sob o número ES-06695/2018.
Os resultados são da pesquisa estimulada, quando o nome dos candidatos é informado aos entrevistados. Fabiano Contarato (Rede) fica com a terceira posição, com 9,4% das intenções de voto. Em seguida estão Marcos do Val (PPS), com 8,1%; Célia Tavares (PT), 5%; Rogério Bernardo (PMB), 3,1%; Mauro Ribeiro (PCB), com 2,6%; Subtenente Assis (PSL), 2,5%; Helder Carnielli (PTB), com 2,4%; Ulisses Pincelli (Novo), com 1% e Liu Katrine (Psol), com 0,1%.
O percentual de eleitores que votam em branco, nulo ou estão indecisos chega a 84,8% (como o levantamento é sobre o primeiro e o segundo votos, o total é de 200% e não 100%), o que indica que o cenário da disputa poderá mudar ao longo deste mês e do início de outubro.
Em termos de rejeição, Magno está em desvantagem, já que 22,1% dos eleitores disseram não votar no republicano em nenhuma hipótese. Ferraço é rejeitado por 11,3% dos entrevistados; Célia Tavares, por 7,9%, e Contarato, por 7,4%.
ESPONTÂNEA
No levantamento espontâneo - quando os nomes dos candidatos não são informados - Magno segue na frente com 10,8% das intenções de voto, enquanto Ferraço fica com 7,8%. Já Fabiano Contarato conquista 1,6% das intenções e Marcos do Val, 1,1%. Os demais candidatos não alcançaram 1% dos votos cada um. Os indecisos são 65,1%. Brancos e nulos, 13,8%.

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