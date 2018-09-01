Magno Malta e Ricardo Ferraço lideram corrida para o Senado

Magno Malta e Ricardo Ferraço Crédito: Amarildo

Candidatos à reeleição, os senadores Magno Malta (PR) e Ricardo Ferraço (PSDB) continuam liderando a disputa pelas duas vagas ao Senado. É o que mostra pesquisa do Instituto Futura, realizada a pedido da Rede Gazeta, na qual Magno aparece com 42,1% das intenções de voto, seguido por Ferraço, com 38,9%. Como a margem de erro do levantamento é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

A Futura ouviu 800 eleitores entre os dias 28 e 30 de agosto e tem confiabilidade de 95%. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ela está registrada sob o número ES-06695/2018.

Os resultados são da pesquisa estimulada, quando o nome dos candidatos é informado aos entrevistados. Fabiano Contarato (Rede) fica com a terceira posição, com 9,4% das intenções de voto. Em seguida estão Marcos do Val (PPS), com 8,1%; Célia Tavares (PT), 5%; Rogério Bernardo (PMB), 3,1%; Mauro Ribeiro (PCB), com 2,6%; Subtenente Assis (PSL), 2,5%; Helder Carnielli (PTB), com 2,4%; Ulisses Pincelli (Novo), com 1% e Liu Katrine (Psol), com 0,1%.

O percentual de eleitores que votam em branco, nulo ou estão indecisos chega a 84,8% (como o levantamento é sobre o primeiro e o segundo votos, o total é de 200% e não 100%), o que indica que o cenário da disputa poderá mudar ao longo deste mês e do início de outubro.

Em termos de rejeição, Magno está em desvantagem, já que 22,1% dos eleitores disseram não votar no republicano em nenhuma hipótese. Ferraço é rejeitado por 11,3% dos entrevistados; Célia Tavares, por 7,9%, e Contarato, por 7,4%.

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