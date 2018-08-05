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Disputa pelo Senado

Magno Malta diz que vai pedir votos para Ricardo Ferraço

Os dois, que são senadores, vão disputar as duas cadeiras vagas no Senado nas eleições deste ano. Eles estarão em chapas opostas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2018 às 01:52

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 01:52

Magno Malta e Ricardo Ferraço gravaram vídeos juntos Crédito: Reprodução/Facebook
Além do próprio Magno Malta (PR), a chapa anunciada entre PR, PSL e PRB tem o subtenente Assis (PSL) como candidato ao Senado.
Mas Magno tem outros planos: "Vou pedir meu segundo voto para o Ricardo (Ferraço)". "Ele foi uma peça importante para o Brasil no impeachment, guerreou pelo Fundap... Eu sou sincero com eles aqui (PRB e PSL). Podem pedir voto para o Assis, mas eu vou pedir voto para o Ricardo."
Há tempos Magno e o tucano mantêm uma parceria. Mas Ferraço está em outra aliança, na chapa do ex-governador Renato Casagrande (PSB).
CAMPANHA LIMPA
Magno chamou tanto o socialista quanto a senadora Rose de Freitas (Podemos) de amigos e prevê uma campanha limpa. O que os separa é o fator Bolsonaro. Casagrande faz palanque para o presidenciável Ciro Gomes (PDT) e Rose, para Alvaro Dias (Podemos).
Neste domingo (05), a aliança entre PRB, PSL e PR foi chancelada na convenção dos republicanos, em Vila Velha. A parceria já havia sido anunciada neste sábado (04).

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