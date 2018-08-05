Magno Malta diz que vai pedir votos para Ricardo Ferraço

Magno Malta e Ricardo Ferraço gravaram vídeos juntos Crédito: Reprodução/Facebook

Além do próprio Magno Malta (PR), a chapa anunciada entre PR, PSL e PRB tem o subtenente Assis (PSL) como candidato ao Senado.

Mas Magno tem outros planos: "Vou pedir meu segundo voto para o Ricardo (Ferraço)". "Ele foi uma peça importante para o Brasil no impeachment, guerreou pelo Fundap... Eu sou sincero com eles aqui (PRB e PSL). Podem pedir voto para o Assis, mas eu vou pedir voto para o Ricardo."

Há tempos Magno e o tucano mantêm uma parceria. Mas Ferraço está em outra aliança, na chapa do ex-governador Renato Casagrande (PSB).

CAMPANHA LIMPA

Magno chamou tanto o socialista quanto a senadora Rose de Freitas (Podemos) de amigos e prevê uma campanha limpa. O que os separa é o fator Bolsonaro. Casagrande faz palanque para o presidenciável Ciro Gomes (PDT) e Rose, para Alvaro Dias (Podemos).