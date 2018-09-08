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Corrida ao Senado

Magno Malta cai, mas lidera intenções de voto seguido por Ferraço

Fabiano Contarato cresce seis pontos percentuais na disputa por uma cadeira de senador e está em terceiro lugar na pesquisa Ibope
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2018 às 20:09

Publicado em 08 de Setembro de 2018 às 20:09

Magno Malta e Ricardo Ferraço Crédito: Amarildo
A pesquisa eleitoral do Ibope sobre a disputa pelas duas vagas do Senado mostra que os dois atuais senadores, Magno Malta (PR) e Ricardo Ferraço (PSDB), candidatos à reeleição, seguem à frente, com mais intenções estimuladas de voto. Têm 48% e 40%, respectivamente. No entanto, os resultados são menores do que os obtidos por eles na pesquisa de agosto.
Na sondagem passada, Magno Malta tinha 54%, seis pontos percentuais a mais. Ferraço tinha 42% e oscilou menos, dois pontos percentuais  dentro da margem de erro da pesquisa, de três pontos percentuais para mais ou para menos.  
Em terceiro lugar aparece Fabiano Contarato (Rede), com 16%, seis pontos percentuais a mais do que obteve na sondagem anterior feita pelo Ibope. Marcos do Val (PPS) tem 9%. Tinha 8% em agosto.
Célia Tavares (PT) e Mauro Ribeiro (PCB) têm 5% das intenções. Subtenente Assis (PSL), 4%.
Rogério Bernardo (PMB) e Helder Carnielli (PTB), 2%. Ulisses Pincelli (Novo) e Liu Katrini (PSOL) marcam 1% no Ibope.
 
ESPONTÂNEA
Na pesquisa espontânea, Magno Malta e Ricardo Ferraço também são os mais lembrados. Magno tinha 8% e agora tem 10% das menções. Ferraço passou de 4% para 7%.
Contarato passou de zero para 5%. Marcos do Val, de zero para 3%. Os demais não pontuaram na espontânea.
REGISTRO
A pesquisa foi realizada entre os dias 05 e 07 de setembro de 2018. O Ibope entrevistou 812 pessoas. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Isso representa a probabilidade de os resultados retratarem o atual momento eleitoral.
A sondagem foi contratada por A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV LTDA e está registrada na Justiça Eleitoral. No Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo o protocolo do registro é ES-06092/2018. No Tribunal Superior Eleitoral, BR-08894/2018.
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