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Eleições 2018

Magno Malta afirma que imprensa está fazendo campanha para Bolsonaro

Para senador, a grande exposição que o candidato passou a ter na imprensa depois do atentado serve para compensar o pouco tempo no horário eleitoral da TV
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2018 às 20:08

Publicado em 08 de Setembro de 2018 às 20:08

O senador Magno Malta e o deputado federal Jair Bolsonaro na Marcha para Jesus 2018, realizada em São Paulo Crédito: GABRIELA BILO/ESTADÃO
O senador Magno Malta (PR-ES), homem forte da campanha de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência nas eleições 2018, disse neste sábado, 8, que o atentado a faca contra o presidenciável transformou "um limão em uma limonada". Segundo Malta, a grande exposição que Bolsonaro passou a ter na imprensa depois do atentado serve para compensar o pouco tempo do candidato no horário eleitoral da TV, apenas seis segundos.
Vocês (imprensa) estão fazendo a campanha dele. Não eram seis segundos? Agora é 24 horas. Vocês estão fazendo
Magno Malta
Questionado se o atentado teve efeito político e eleitoral positivo para a campanha, ele respondeu: "Claro que não. Mas aquilo que acharam que ia converter em um mal para destruir, matar, acabar com a vida dele e matar a esperança de muita gente, esse limão acabou virando uma limonada."
> Em foto no hospital, Bolsonaro simula armas nas mãos
> 'Fake news' sobre ataque a Bolsonaro se espalham nas redes sociais
Malta, que gravou um vídeo em companhia do pastor Silas Malafaia ao lado do leito de Bolsonaro na UTI do hospital Albert Einstein, minimizou o fato de a equipe médica ter restringido as visitas à mulher e filhos do candidato e proibido outras visitas. "Na verdade não havia nenhum tipo de risco. Isso tudo é ilação", disse.

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