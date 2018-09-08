Magno Malta afirma que imprensa está fazendo campanha para Bolsonaro

Vocês (imprensa) estão fazendo a campanha dele. Não eram seis segundos? Agora é 24 horas. Vocês estão fazendo

Questionado se o atentado teve efeito político e eleitoral positivo para a campanha, ele respondeu: "Claro que não. Mas aquilo que acharam que ia converter em um mal para destruir, matar, acabar com a vida dele e matar a esperança de muita gente, esse limão acabou virando uma limonada."

Malta, que gravou um vídeo em companhia do pastor Silas Malafaia ao lado do leito de Bolsonaro na UTI do hospital Albert Einstein, minimizou o fato de a equipe médica ter restringido as visitas à mulher e filhos do candidato e proibido outras visitas. "Na verdade não havia nenhum tipo de risco. Isso tudo é ilação", disse.