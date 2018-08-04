Magno fecha com o PSL, e Manato será candidato ao governo

Magno Malta, Carlos Manato e Amaro Neto fecharam parceira para as eleições Crédito: Renato Paoliello Filho/Assessoria

O senador Magno Malta, presidente do PR no Espírito Santo, bateu o martelo no início da tarde deste sábado (04) e decidiu que seu partido coligará com o PSL, o partido do presidenciável Jair Bolsonaro. Antes dessa definição, Magno conversava com o PSB e com o Podemos.

Com a decisão, o candidato ao governo do PSL será o deputado federal Carlos Manato. O vice será o empresário Rogério Zamperlini (PSL).

"Eu aceitei porque o PSL estava muito isolado. Precisávamos fazer palanque para o Bolsonaro. Os partidos aceitavam ficar com PSL, mas queriam uma candidatura mais competitiva. Iriam conosco desde que eu fosse o candidato", afirmou Manato.

Até então, o pré-candidato do partido ao governo era o tenente-coronel Carlos Alberto Foresti. Segundo Manato, caberá a Foresti, com a mudança nos planos, decidir se pretende ser candidato ao Senado na outra vaga, a deputado estadual, a federal ou segundo suplente de Magno Malta.

PRB MUDA DE LADO

A aliança terá, ainda, o PRB, partido que comporta importantes aliados do governador Paulo Hartung (MDB), como os ex-secretários Rodney Miranda e Roberto Carneiro, o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, e o deputado estadual Amaro Neto.

A definição ocorreu em reunião realizada neste sábado (04) entre as lideranças partidárias, no escritório de Magno Malta, em Vila Velha.

Na eleição proporcional, PRB, PSL e PR vão formar uma só perna proporcional tanto para deputado estadual quanto para federal.

decisão do PRB nacional fez com que Amaro passasse a ser pré-candidato à Câmara dos Deputados, e não mais ao Senado. No mesmo dia, na convenção do Podemos, que oficializou Rose como candidata ao governo, o presidente estadual do PRB, Roberto Carneiro, e Amaro estiveram presentes. Apesar de não terem discursado, afirmaram à reportagem que seguiam firmes na aliança com a senadora. Na quinta-feira passada, dia 2,, e não mais ao Senado. No mesmo dia, na convenção do Podemos, que, o presidente estadual do PRB, Roberto Carneiro, e Amaro estiveram presentes. Apesar de não terem discursado, afirmaram à reportagem que seguiam firmes na aliança com a senadora.

não seria garantido na convenção do partido deste sábado devido à indefinição quanto às chapas proporcionais: "Não é nosso desejo trocar a majoritária, nosso desejo é caminhar com a Rose. Mas infelizmente a gente não conseguiu fechar a proporcional. A chapa de federal não fecha. Já fizemos o sacrifício que é descer o Amaro (Neto) para federal. Não podemos matar nossa chapa". Já na noite desta sexta-feira (03), o secretário-geral do PRB no Estado, Devanir Ferreira, afirmou à reportagem que o apoio a Rosena convenção do partido deste sábado devido à indefinição quanto às chapas proporcionais: "Não é nosso desejo trocar a majoritária, nosso desejo é caminhar com a Rose. Mas infelizmente a gente não conseguiu fechar a proporcional. A chapa de federal não fecha. Já fizemos o sacrifício que é descer o Amaro (Neto) para federal. Não podemos matar nossa chapa".

DUAS HORAS

"Lá (no grupo da senadora Rose) não conseguimos fechar (as alianças) e aqui fechamos em duas horas", resumiu Amaro. Os três partidos esperam eleger quatro deputados federais e de seis a sete estaduais. O combinado é que nenhuma outra legenda se some ao trio.

Um dos fatores determinantes para a parceria foi a decisão de Manato de assumir a cabeça de chapa, tratada como "sacrifício". "Se perder, fica quatro anos sem mandato. Está indo para o sacrifício", reconheceu Magno Malta. Manato poderia tentar a reeleição.

O senador republicano contou que comunicou a decisão de se aliar ao PSL e ao PRB previamente ao ex-governador Renato Casagrande (PSB) e a Rose, com os quais também negociava uma possível coligação. E ainda os chamou de amigos e garantiu que não haverá ataques na campanha eleitoral. "Eu já havia decidido que não iria nem com Renato e nem com Rose para ter coerência com o meu discurso. Sou Bolsonaro. Lá tem Ciro (presidenciável apoiado pelo socialista) e Alvaro Dias (candidato a Presidência da República pelo Podemos de Rose). Se o PRB não viesse, eu iria sozinho com o PSL", afirmou.