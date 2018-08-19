Magno e Ferraço lideram isolados a disputa ao Senado

Ibope: Magno tem 54% das intenções de voto estimuladas. Ferraço, 42% Crédito: Montagem / Gazeta Online

Os senadores Magno Malta (PR) e Ricardo Ferraço (PSDB) lideram com folga a corrida pelas duas vagas ao Senado em disputa. De acordo com pesquisa eleitoral realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta, divulgada neste sábado (18), Magno tem 54% das intenções de voto estimuladas. Ferraço, 42%. Eleitos em 2010, ambos buscam a reeleição.

Em seguida, o candidato mais bem posicionado no levantamento, com 10% da preferência, é Fabiano Contarato (Rede). Ele é acompanhado de perto por Marcos do Val (PPS), que aparece com 8% das intenções.

Célia Tavares (PT), Mauro Ribeiro (PCB) e Subtenente Assis (PSL) têm, cada um, 5% da preferência. Rogério Bernardo (PMB) aparece com 3% das intenções. Ulisses Pincelli (Novo), com 1%. A candidata Liu Katrine (PSOL) não pontuou.

Os que não sabem em que votar ou não responderam somam 30% na pesquisa estimulada. Já 14% manifestam interesse em votar branco ou nulo para a primeira vaga de senador. Outros 22% têm intenção de votar em branco ou anular o voto para a segunda vaga.

Como são duas as vagas ao Senado em disputa, os eleitores votarão em dois candidatos. O levantamento já considerou as somas das duas menções feitas pelos entrevistados. É por isso que a soma das respostas alcança 200%.

O candidato Helder Carnielli (PTB) não foi incluído no levantamento pelo Ibope pois, no momento do registro da pesquisa, não havia informações suficientes sobre a oficialização da candidatura dele.

ESPONTÂNEA

Magno Malta e Ricardo Ferraço também são os mais lembrados na sondagem espontânea, aquela que não mostra aos entrevistados a relação de candidatos. O candidato do PR tem 8% das menções. O candidato do PSDB, 4%.

Fabiano Contarato e Marcos do Val aparecem com 0% porque foram lembrados na espontânea, mas não o suficiente para pontuar.

Célia Tavares, Liu Katrine, Mauro Ribeiro, Subtenente Assis e Ulisses Pincelli não foram citados pelos entrevistados, na sondagem espontânea.

REGISTROS

O levantamento foi realizado pelo Ibope entre os dias 15 e 17 de agosto de 2018. Foram entrevistados 812 eleitores. A margem de erro estimada é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança utilizado é de 95%. Isso significa que a probabilidade de os resultados retratarem o atual momento eleitoral é de 95%.

A pesquisa foi contratada por A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV LTDA. Está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, sob o protocolo nº ES-09067/2018, e no Tribunal Superior Eleitoral, sob protocolo nº BR-06548/2018.