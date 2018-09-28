Magno diz que duvida que Mourão tinha intenção de pedir fim do 13º

Magno Malta é braço direito de Jair Bolsonaro na campanha presidencial Crédito: Reprodução/Facebook

O senador Magno Malta (PR), que tenta a reeleição pelo Espírito Santo, disse que duvida que o general Hamilton Mourão (PRTB), vice na chapa do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), tenha tido a intenção de pedir o fim do 13º salário . Para Magno, a frase foi distorcida.

"Todas as vezes que alguém perto de Jair Bolsonaro fala uma palavra e que parece distorcida, as pessoas distorcem ela um milhão de vezes mais. Duvido que o general Mourão tenha tido a intenção de falar isso", disse Magno.

O vice na chapa de Bolsonaro foi filmado fazendo críticas às leis trabalhistas durante um evento para a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (27).

Após ser informado sobre o que disse Mourão , Bolsonaro usou o Twitter e se posicionou contra o general, orientando os aliados a defender as garantias trabalhistas. Na mensagem, Bolsonaro sugeriu que Mourão não conhece as regras constitucionais.

Magno Malta, que é braço direito de Bolsonaro, diz que o presidenciável não defende a retirada de direitos trabalhistas. "O salário mínimo é constitucional, ninguém toca nele. E nós sabemos o seguinte: no Brasil, é mais do que claro e mais que justo o 13º. E se parar de roubar, dá para dar até o 14º", completou.