Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Magno diz que duvida que Mourão tinha intenção de pedir fim do 13º
Corrida presidencial

Magno diz que duvida que Mourão tinha intenção de pedir fim do 13º

Vice da chapa de Bolsonaro, general Mourão criticou as leis trabalhistas durante um evento para empresários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 22:13

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 22:13

Magno Malta é braço direito de Jair Bolsonaro na campanha presidencial Crédito: Reprodução/Facebook
O senador Magno Malta (PR), que tenta a reeleição pelo Espírito Santo, disse que duvida que o general Hamilton Mourão (PRTB), vice na chapa do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), tenha tido a intenção de pedir o fim do 13º salário. Para Magno, a frase foi distorcida.
"Todas as vezes que alguém perto de Jair Bolsonaro fala uma palavra e que parece distorcida, as pessoas distorcem ela um milhão de vezes mais. Duvido que o general Mourão tenha tido a intenção de falar isso", disse Magno.
O vice na chapa de Bolsonaro foi filmado fazendo críticas às leis trabalhistas durante um evento para a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (27).
Após ser informado sobre o que disse Mourão, Bolsonaro usou o Twitter e se posicionou contra o general, orientando os aliados a defender as garantias trabalhistas. Na mensagem, Bolsonaro sugeriu que Mourão não conhece as regras constitucionais.
Magno Malta, que é braço direito de Bolsonaro, diz que o presidenciável não defende a retirada de direitos trabalhistas. "O salário mínimo é constitucional, ninguém toca nele. E nós sabemos o seguinte: no Brasil, é mais do que claro e mais que justo o 13º. E se parar de roubar, dá para dar até o 14º", completou.
Carlos Manato, que é candidato do PSL a governador do Estado, classificou a fala de Mourão como "infeliz" e "causa mal-estar sem precisar".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é agredida pelo marido na frente dos filhos em Cariacica
Imagem de destaque
8 saladas especiais para a Páscoa
Imagem de destaque
Irã abate caça dos EUA, e operação americana resgata uma pessoa, diz imprensa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados