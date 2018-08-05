Magno convida Foresti para suplência e admite deixar mandato

Magno Malta, Lauriete, Gilson Lopes e Foresti durante a convenção do PR, em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho

convenção do PR, em Vila Velha. Magno disse ainda que poderia abrir caminho para que o militar assumisse a cadeira, caso seja reeleito. O senador Magno Malta, que vai disputar a reeleição, ofereceu a vaga de segundo suplente em sua chapa ao Senado ao tenente-coronel Carlos Alberto Foresti (PSL) neste domingo (05), durante discurso na, em Vila Velha. Magno disse ainda que poderia abrir caminho para que o militar assumisse a cadeira, caso seja reeleito.

"Você (Foresti) erra em não querer ser meu segundo suplente. Porque, se você for, você vai assumir. Vou fazer de você senador", afirmou o republicano, em discurso.

Em entrevista após a convenção, Magno elencou: "Eu saio, o primeiro suplente assume e poderia abrir mão (para Foresti). Eu acho que seria importante uma liderança como ele, que pagou o preço que ele pagou, num momento difícil (se referindo à greve da PM)", disse Magno, sem apontar uma razão para que pudesse deixar um eventual novo mandato de senador.

Ao ser questionado se poderia se tornar ministro de Jair Bolsonaro (PSL) em caso de vitória do capitão da reserva do Exército, que é candidato à Presidência da República, Magno negou, mas disse que se ocorresse um convite como esse, pensaria no assunto.

"Ele (Bolsonaro) nunca me convidou (para ser ministro), mas se convidar, eu vou pensar". Se não se tornar ministro, ainda assim Magno disse que abriria mão do próprio mandato.

"Eu faria isso porque (Foresti) é uma liderança que conhece segurança nacional, que conhece a violência do Brasil, do Espírito Santo. Certamente, numa comissão de segurança, o tempo que ele passasse lá de cinco meses com certeza ele iria contribuir muito", afirmou Magno. "O exercício das minhas bandeiras não depende de eu ter mandato. Tem 40 anos que tiro drogados das ruas. Para o exercício do que eu prego, com mandato ou sem mandato eu faço", completou.

AFAGO

tentar uma cadeira no Legislativo estadual, recusando o convite de Magno. Foresti, que até sábado era o pré-candidato do PSL ao governo do Estado, foi sacado do posto em favor do deputado federal Carlos Manato (PSL), que irá disputar o Palácio Anchieta. Após a notícia, o militar admitiu ter sido pego de surpresa, mas que entendia a posição do partido e que iria disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Na convenção do PR, ele manteve sua posição de, recusando o convite de Magno.

Até o próprio Foresti parece ter interpretado o discurso do senador mais como um afago do que como algo "para valer". "É uma fala dele, ele gosta muito de mim. Vou conversar com o senador e agradecer esse convite, mas vou para a Assembleia Legislativa", respondeu o militar.

Após ser rifado da corrida pelo Palácio Anchieta, a segunda suplência de Magno foi uma das opções oferecidas a Foresti. Havia ainda a segunda vaga na chapa para o Senado e a entrada na disputa por uma cadeira na Câmara Federal.



