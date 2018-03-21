Mães protestam contra desembargadora que criticou professora com Down

Desembargadora Marilia Castro Neves Crédito: Reprodução/Facebook

Mães de crianças com síndrome de Down protestaram, na manhã desta quarta-feira, contra a desembargadora Marilia Castro Neves, durante um julgamento do qual ela participava no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), no Centro. A desembargadora fez uma postagem num grupo fechado questionando a capacidade de uma professora com síndrome de Down, que veio a tona após a magistrada afirmar que a vereadora Marielle Franco (PSOL), morta a tiros na semana passada, "estava engajada com bandidos".

O grupo de mães entrou na sala do julgamento vestindo camisetas e com faixas escondidas dentro da bolsa. Quando Marilia começou a falar, elas retiraram a faixa da bolsa com os dizeres "quem julga com preconceito, não sabe fazer direito". Segundo Gabriela Laborda, de 43 anos, uma das participantes do protesto, uma juíza pediu que elas abaixassem a faixa e um segurança a retirou, mas as manifestantes permaneceram na sala.

 Foi um protesto pacífico, eles deixaram a gente se manifestar. Ficamos muito indignados e tristes com a declaração dela. A gente luta muito para que esses pais acreditem nos filhos e busquem direitos para eles e uma declaração dessas revolta muito as associações. É um absurdo a desembargadora falar o que falou de uma pessoa que se dedicou tanto, é destruir as esperança de pais de crianças com Down. Viemos aqui pela professora, pelas nossas filhas e por um Brasil mais inclusivo  disse Gabriela, que é idealizadora do Chat 21, ferramenta de acolhimento para pais de crianças com Down.