  • Início
  • Brasil
  • Mãe morre após saber que filho PM foi morto a tiros no Rio de Janeiro
Baixada Fluminense

Mãe morre após saber que filho PM foi morto a tiros no Rio de Janeiro

Douglas Fontes Caluete foi baleado durante uma tentativa de assalto em Duque de Caxias; ele é o 54.º policial militar morto no Estado do RJ

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 13:52

Redação de A Gazeta

Douglas Fontes Caluete foi baleado durante uma tentativa de assalto em Duque de Caxias; ele é o 54.º policial militar morto no Estado do RJ
O sargento Douglas Fontes Caluete, lotado no 15.º BPM (Caxias), foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira, 7, durante uma tentativa de assalto no bairro de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele é o 54.º policial militar morto no Estado do RJ somente em 2018.
Segundo informações da Polícia Militar, Caluete, de 35 anos, trafegava pela avenida Rio Branco quando foi abordado pelos assaltantes. Durante a ação, eles atiraram contra o policial, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A Polícia Civil disse que a perícia foi realizada no local e as investigações estão em curso para identificar os autores do crime.
A mãe de Caluete passou mal ao ser notificada sobre a morte do filho. A Polícia Militar afirmou que ela chegou a ser socorrida na UPA de Sapapui, mas não resistiu e morreu.

