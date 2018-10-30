Mãe fantasia filho de escravo para festa de Halloween em escola

Fotos de uma criança ‘fantasiada’ de escravo para uma festa de Halloween realizada por uma escola particular em Natal, RN, repercutiram nas Redes Sociais na noite desta segunda-feira, 29. A série de imagens foi publicada pela mãe da criança, Sabrina Flor, que exaltou a fantasia do filho.
“Quando seu filho absorve o personagem! Vamos abrasileirar esse negócio! #Escravo”, publicou a mãe em sua conta no Instagram.
Nas imagens, a criança usa maquiagem para simular as escaras de cicatrizes e ferimentos no corpo. Vestido apenas com algumas túnicas brancas, simulando um calção e uma faixa na cabeça, o menino também usa imitações de correntes e grilhões, instrumentos usados na tortura e aprisionamento de escravos.
Pouco depois da postagem, usuários comentaram a foto parabenizando a mãe pela criatividade e realismo da fantasia.
“Minha nossa senhora!!!! Causou kkkkkkkk”, comentou uma usuária. “Meninaaaaa perfeito!!!”, comentou outra.
Pouco depois, porém, uma série de comentários criticando a decisão da mãe e classificando o ato como racismo surgiram na rede.
O cantor Marcelo D2 republicou as imagens e entrou na discussão online.
Quando você pensa que já viu de tudo na vida
Depois que a postagem do cantor ultrapassou os 2 mil retweets no Instagram, a mãe se manifestou pela mesma rede social.
“Não leiam livros de história do Brasil. Eles dizem que existiu escravidão de negros no País, mas isso é mentira. Não discuta com essa afirmação, pois você estará sendo racista, A PIOR PESSOA, um lixo. Só não entendi ainda se o problema foi o a fantasia ou o “17” na foto”, escreveu Sabrina.
COM A PALAVRA, A MÃE
A reportagem não localizou Sabrina Flor, mãe do ‘menino escravo’. O espaço está aberto para manifestação.
COM A PALAVRA, A ESCOLA
“Lamentavelmente, a escolha do traje para participação do Halloween, feita pela família do aluno, tocou numa ferida histórica do nosso País. Amargamos as sequelas do trágico período da escravidão até os dias de hoje. O colégio CEI não incentiva, nem compactua, com qualquer tipo de expressão de racismo ou preconceito, tendo os princípios da inclusão e convivência com a diversidade como norte da nossa prática pedagógica.”