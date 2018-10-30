Mãe fantasia filho de escravo para festa de Halloween em escola Crédito: Reprodução

Halloween realizada por uma escola particular em Natal, RN, repercutiram nas Redes Sociais na noite desta segunda-feira, 29. A série de imagens foi publicada pela mãe da criança, Sabrina Flor, que exaltou a fantasia do filho. Fotos de uma criança ‘fantasiada’ de escravo para uma festa derealizada por uma escola particular em Natal, RN, repercutiram nas Redes Sociais na noite desta segunda-feira, 29. A série de imagens foi publicada pela mãe da criança, Sabrina Flor, que exaltou a fantasia do filho.

“Quando seu filho absorve o personagem! Vamos abrasileirar esse negócio! #Escravo”, publicou a mãe em sua conta no Instagram.

Mãe fantasia filho de escravo para festa de Halloween em escola Crédito: Reprodução

Nas imagens, a criança usa maquiagem para simular as escaras de cicatrizes e ferimentos no corpo. Vestido apenas com algumas túnicas brancas, simulando um calção e uma faixa na cabeça, o menino também usa imitações de correntes e grilhões, instrumentos usados na tortura e aprisionamento de escravos.

Pouco depois da postagem, usuários comentaram a foto parabenizando a mãe pela criatividade e realismo da fantasia.

“Minha nossa senhora!!!! Causou kkkkkkkk”, comentou uma usuária. “Meninaaaaa perfeito!!!”, comentou outra.

Pouco depois, porém, uma série de comentários criticando a decisão da mãe e classificando o ato como racismo surgiram na rede.

O cantor Marcelo D2 republicou as imagens e entrou na discussão online.

Quando você pensa que já viu de tudo na vida Marcelo D2, cantor

Depois que a postagem do cantor ultrapassou os 2 mil retweets no Instagram, a mãe se manifestou pela mesma rede social.

Mãe fantasia filho de escravo para festa de Halloween em escola Crédito: Reprodução

Mãe fantasia filho de escravo para festa de Halloween em escola Crédito: Reprodução

“Não leiam livros de história do Brasil. Eles dizem que existiu escravidão de negros no País, mas isso é mentira. Não discuta com essa afirmação, pois você estará sendo racista, A PIOR PESSOA, um lixo. Só não entendi ainda se o problema foi o a fantasia ou o “17” na foto”, escreveu Sabrina.

COM A PALAVRA, A MÃE

A reportagem não localizou Sabrina Flor, mãe do ‘menino escravo’. O espaço está aberto para manifestação.

COM A PALAVRA, A ESCOLA