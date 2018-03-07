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Crueldade

Mãe é presa acusada de espancar filha que pegou R$ 5 sem permissão

Criança queria comprar balas. O caso aconteceu no Rio de Janeiro

Publicado em 07 de Março de 2018 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 16:37
Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Facebook
Uma mulher de 34 anos foi presa no Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira (7) por policiais da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), acusada de agredir a filha de 10 anos. De acordo com as investigações, a menina foi espancada com uma barra de ferro e obrigada a segurar uma moeda aquecida, o que causou queimaduras na mão dela. O que motivou o castigo foi o fato da criança pegar R$ 5 sem autorização para comprar balas.
A mulher, que teve a prisão temporária decretada pela 40ª Vara Criminal da Capital, é também investigada por supostas agressões contra o filho de 3 anos. Foi a própria menina quem contou, em depoimento, que a mãe costumava surrar também o irmão mais novo dela.
As agressões contra a filha ocorreram no dia 14 de fevereiro deste ano, de acordo com a polícia, na casa da acusada, em Benfica, na Zona Norte do Rio. Após saber que a menina havia pegado os R$ 5, a mãe bateu nela com a barra que sustenta a cortina do box do banheiro. Em seguida, a obrigou a segurar a moeda.
Tanto a menina quanto seu irmão estão sob a responsabilidade de outros parentes. Os dois têm acompanhamento do Conselho Tutelar.

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