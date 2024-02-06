Mãe e dois filhos morrem após fio de alta tensão cair em piscina

Três pessoas morreram eletrocutadas em uma piscina de um parque aquático de Rio Branco do Sul (PR).

Ao todo, 12 pessoas levaram choque com a queda do fio, informou a Polícia Civil. Nove seguem hospitalizadas. À imprensa da região, o dono do estabelecimento informou que o local é cercado de árvores, que, por vezes, atingem a fiação.

As três pessoas eletrocutadas eram mãe e filhos. Elas foram identificadas como Roseli da Silva Santos, 41; Emily Raiane dos Santos, 22, e Agner Santos, 17. Emily estava grávida.

Emily, Agner e Roseli morreram após fio de alta tensão cair em piscina Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Prefeitura de Rio Branco do Sul afirmou que presta apoio às famílias e lamentou as mortes.