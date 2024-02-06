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Tragédia no Paraná

Mãe e dois filhos morrem após fio de alta tensão cair em piscina

As vítimas foram identificadas como Roseli da Silva Santos, 41; Emily Raiane dos Santos, 22, e Agner Santos, 17. Emily estava grávida

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 05:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 fev 2024 às 05:29
Três pessoas morreram eletrocutadas em uma piscina de um parque aquático de Rio Branco do Sul (PR).
Ao todo, 12 pessoas levaram choque com a queda do fio, informou a Polícia Civil. Nove seguem hospitalizadas. À imprensa da região, o dono do estabelecimento informou que o local é cercado de árvores, que, por vezes, atingem a fiação.
As três pessoas eletrocutadas eram mãe e filhos. Elas foram identificadas como Roseli da Silva Santos, 41; Emily Raiane dos Santos, 22, e Agner Santos, 17. Emily estava grávida.
Emily, Agner e Roseli morreram após fio de alta tensão cair em piscina
Emily, Agner e Roseli morreram após fio de alta tensão cair em piscina Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A Prefeitura de Rio Branco do Sul afirmou que presta apoio às famílias e lamentou as mortes.
O caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná, que afirmou que "todas as diligências estão sendo realizadas". O UOL não conseguiu contato com os representantes da chácara até o momento.

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