Rio de Janeiro

Mãe é baleada em frente à filha de 8 anos

Mulher distribuía doces pela passagem do dia dos santos Cosme e Damião
Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 15:50

Mulher foi socorrida pelos bombeiros depois de ser baleada Crédito: Reprodução
Uma mulher foi baleada nesta quinta-feira (28), ao lado da filha de 8 anos, durante tentativa de assalto em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro.
Dwala Fontoura Costa estava no carro com a filha e fazia a tradicional distribuição de doces do dia dos santos Cosme e Damião, quando foi abordada por criminosos armados que tentaram levar o veículo. O crime aconteceu no bairro Pechincha.
Segundo a Polícia Militar (PM), agentes do 18º BPM, de Jacarepaguá, foram acionados e ao chegarem à Rua Comendador Siqueira, encontraram a Dwala baleada no ombro. Os bandidos fugiram sem levar nada, e a mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge.
A PM informou que os policiais fizeram buscas na região para tentar localizar os suspeitos, mas ninguém foi preso. O caso foi encaminhado para a 41ª DP e é apurado pela Polícia Civil.
Pai é morto ao defender filho
Na noite do dia 26, o chefe de cozinha Francisco Vilamar, de 49 anos, foi morto com um tiro no rosto quando tentava defender o filho.
Ele estava com a esposa e o filho de 10 anos e foi assassinado numa tentativa de assalto em frente a um bar na Praça Condessa. O criminoso queria levar o celular que o filho de Francisco, de 10 anos, usava para brincar. O chefe de cozinha recebeu o disparo quando interveio para defender a criança.

