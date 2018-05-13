Mãe de Marielle Franco compara sua dor à de Maria

Relógio de mãe ponteia em ritmo próprio. Ainda na gestação, aprende a contar a vida em semanas. Logo, a marcação singular do tempo faz cada noite insone parecer um mês, mas depois vê uma infância inteira "voar" em segundos. Há uma contagem, porém, que corrói o coração a cada batida. Marinete Silva, que por 38 anos celebrou a data de nascimento de sua filha, hoje enumera os dias de sua morte. Já são 59 sem Marielle Franco, neste Dia das Mães. Quase dois meses de um crime ainda sem castigo, que penaliza Marinete diariamente pelos "requintes de crueldade" da ação.

 Se fosse bala perdida... Não que tirasse minha dor, mas você não imagina o que representam esses quatro tiros na cara da minha filha... A nêga era muito linda. Eu só acreditei que mataram ela quando vi aquele mulherão no caixão. Que cena...  rememora Marinete, de 66 anos. Ela tenta, em vão, racionalizar as motivações do assassinato brutal:

 Alguém arquitetou isso tudo, planejou, foi maquiavélico... É uma mente diabólica. Nenhum ser humano normal, a não ser tomado por uma "coisa", é capaz de fazer isso. Minha filha não tinha uma arma, não tinha como se defender. Ela só tinha voz, a retórica dela. Estava pensando outro dia... O executor pode ter sido só pago, e talvez não conhecesse a história da minha filha, mas quem planejou a conhecia muito bem. Sabia até aonde ela podia chegar. Isso é que me deixa ainda mais triste. Quem planejou aquilo estava incomodado com tudo que Marielle podia fazer, não admitiu que uma preta daquela chegasse aonde ela estava, onde só tem homem branco, dentro de um sistema podre.

Café das fortes: Marinete é acolhida por mães, irmãs e mulheres de pessoas vitimadas pela violência no Rio Crédito: Reprodução/Instagram

Hoje, 13 de maio, dia que marca os 130 anos da abolição da escravatura, a memória da mãe da preta continua aprisionada, sentindo na pele as chagas de uma sociedade que ainda condena os negros à morte.

Por vezes, os ponteiros de Marinete parecem voltar às horas de 14 de março de 2018. Passeia pelo dia anterior ao assassinato, relembra em detalhes a oportunidade de adeus que ocorreu ao acaso, e que ela atribui a Deus ("Foi Ele que preparou"). Com a rotina apertada das duas, quase não se encontravam durante a semana, mas naquele 13 de março foi diferente. Marielle soube que a mãe estava perto da Câmara de Vereadores e mandou uma mensagem propondo um encontro, do qual ela relata minúcias: a roupa usada por Marielle, palavras dos áudios trocados, a carona até em casa, o último abraço apertado.

Marinete se apega com saudade a estas vivências e revela que poderia estar ao lado da vereadora no carro que foi alvo de rajadas de tiros, na noite daquela quarta-feira. Ela foi convidada pela filha a participar do evento na Casa das Pretas, na Lapa, de onde Marielle e o motorista Anderson Pedro Gomes, de 39 anos, saíram rumo à morte. A mãe conta como foi o diálogo a respeito:  Ela me chamou pra caramba pra ir, me chamou muito, mas eu recusei. 'Vai ter gente de todas as idades, para de bobeira, mãe'. 'Vou nada, tá doida?'. 'A senhora vai estar na cidade, é cedo, começa 19h e termina pelas 21h. Depois o Anderson te leva em casa'. Mas não fui...

59 dias sem Marielle: a espera angustiada e esperançosa

Mirinete e o primeiro dia das mães sem Marielle Crédito: Reprodução de vídeo

Os tiros daquela noite ainda não têm origem definida. Enquanto investigações apontam para o envolvimento de grupos paramilitares no caso  informações de uma testemunha, reveladas pelo GLOBO, citam o vereador Marcello Siciliano (PHS) e Orlando Oliveira de Araújo, ex-PM preso sob acusação de chefiar uma milícia em Curicica, no planejamento do assassinato , a família opta por acreditar no trabalho da polícia, mas já dá sinais de desgaste emocional. Advogada da área cível, Marinete não parou de trabalhar, vai todos os dias ao centro da cidade, resolve também as questões jurídicas da morte da filha, cobra os direitos da neta Luyara (filha única da vereadora): "Tem hora que preciso ser racional, profissional". Mas conta que anda por aí chorando pela rua, nos ônibus, na fila de espera do banco.

Cada amanhecer sem Marielle traz uma dor de tons diferentes ao sobrado em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, onde Marinete vive com o marido, Antônio, o Toínho, a filha Anielle, e as duas netas: Mariah e Luyara. No dia em que abriu a porta de sua casa  adornada por um móbile escrito "Marielle Presente"  para esta jornalista e para o repórter cinematográfico Fernando Lemos, Marinete estava com os cabelos e roupas bem arrumados, unhas feitas. Seus olhos, no entanto, aparentavam inchados de chorar.

 Tem hora que eu penso que vou ficar doida... É a minha cria que alguém me tirou, um pedaço levado de mim. O tempo da gente de cobrança não é o tempo de uma investigação como essa. A gente espera, e Deus queira, que seja com 60, 70, 90 dias, mas tenha uma resposta. Eu preciso, minha família precisa, o Rio precisa, a sociedade e o mundo precisam. Vou continuar cobrando. Neste dia 14, vou sair de casa. Me juntar às mães vítimas do Estado e vou pra rua, não sei para onde, mas gritar na porta de algum lugar - anuncia.

Luto e luta compartilhados: "Já mataram quantos depois da minha filha?"

As mulheres às quais Marinete se refere são mães, irmãs e mulheres de pessoas vitimadas pela violência no Rio de Janeiro que um dia foram amparadas por Marielle, em seus mais de oito anos à frente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj. O destino fez com que, agora, a mãe acolhida seja Marinete. Elas se conheceram no "Café das Fortes", evento promovido para marcar os 10 anos da comissão promovida por Marcelo Freixo, no último dia 24 de abril, e, desde então, se falam todos os dias por ligações ou Whatsapp.

Grande parte destas mulheres, assim como Marinete, ainda não sabe quem matou, ou mandou matar, seus familiares. Não têm, também, apoio qualquer do Estado.

 Há mulheres que não receberam nada, estão em processos jurídicos e financeiro. Essa situação de penúria é deprimente. Essas pessoas deveriam ter proteção, assistência básica. O mínimo seria acolher essas pessoas para terem uma vida digna após a morte de um ente querido  diz. A mãe de Marielle se coloca lado a lado das dores e revoltas vividas por estas famílias que viram seus filhos morrendo no colo no Estado:

 Eu me coloco ao lado dessas mães, também sou vítima do Estado. A vida da minha filha não valia menos ou mais do que a de qualquer um. Já mataram quantos depois da minha filha? Marielle estava saindo do trabalho, passando por uma via pública, que teve suas câmeras desligadas. Era uma pessoa que trabalhava no âmbito de uma política legítima... Não tem ninguém seguro no Rio de Janeiro, hoje. Quando eu ainda penso que a gente tem uma intervenção federal, e mesmo assim estamos passando o que passamos...

Marinete discursa sobre o sucateamento do Estado, e se solidariza pelo amparo que todas as outras famílias não vão receber, o que remete imediatamente à importância do papel que Marielle desempenhava.

 Quando ouvi aquelas pessoas no café, me vi mais forte. 'Meu Deus, eu também vou superar?', pensei. As dores que conheci lá foram curadas através da força de uma pessoa que eu criei. Isso não me envaidece, mas me deixa orgulhosa. Como Marielle era importante... Elas chamam Marielle de "anjo" e hoje choramos juntas, pois elas perderam alguém que as defendia, mas também uma amiga - relata a mãe sobre encontro da comissão.

Marinete conhecia de perto o trabalho de Marielle com essas pessoas. Por isso defendia, a princípio, que a filha não se envolvesse diretamente com política, mas continuasse atuando na comissão:  Na pré-candidatura dela eu disse: 'Não faz isso, não, não faz'. Mas como disse uma amiga minha... Marielle era uma mula, de tão teimosa  Mas a curta trajetória da parlamentar, que teve 46.502 votos, superou todas as expectativas da família.

 Minha filha não morreu por ela, foi útil, foi humana. O mundo hoje tem duas histórias: uma antes e outra depois de Marielle. Com todo respeito que eu tenho a qualquer mito, é isso que eu penso sobre a minha filha hoje. A história de uma guerreira, uma mulher que transcendeu tudo para defender a minoria, todas as causas sociais, desde os Sem-teto à causa LGBT, combateu todas as formas de violência. A morte dela é uma perda para todos, até mesmo para quem não sabe o que são os direitos humanos, pra quem hoje diz que ela defendia bandido.

O perdão aos difamadores da filha: "Não desejo mal à dona desembargadora"

Boatos, difamações e mensagens debochadas a respeito da luta de Marielle em frentes de Direitos Humanos não atordoaram o coração firme de quem "criou e formou seu caráter". Nem mesmo a declaração da desembargadora Marília Castro Neves, do TJ-RJ, com base em fake news, afirmando que a vereadora 'estava engajada com bandidos' e que 'foi eleita pelo Comando Vermelho'.

 As pessoas não conseguiram e não vão conseguir matar minha filha uma segunda vez. Não me atinge, de coração. Teve muita gente irresponsável, que não tem compaixão e misericórdia com o outro. Falar mal da Marielle depois que ela morreu é muito fácil. Deus queira que não aconteça nada parecido na vida dessas pessoas. Eu não desejo nenhum mal nem à dona desembargadora nem à qualquer pessoa, pois usar uma tragédia para denegrir a imagem do outro já é muito deprimente...

Marinete é indulgente. E não poderia se esperar movimento diferente de quem pariu Marielle. A vereadora, eleita pelo PSOL, trafegava com fluidez entre parlamentares de partidos de oposição, entre políticos de discurso conservador, preconceituoso. Combatia as ideias com dureza, mas sem perder a ternura. Em vídeo publicado nas redes sociais da vereadora em agosto de 2017, Marielle repreende no plenário da Câmara dos Vereadores o vereador Marcello Siciliano (PHS), apontado por uma testemunha como um dos envolvidos no crime. "Marcello, como eu tenho bom diálogo com você queria registrar só uma coisa (...) A minha palavra é palavra de mulher, mas vale. Não é só palavra de homem que vale, não", arremata.

Móbile pendurado na porta da família: 'Marielle presente' Crédito: Reprodução de vídeo

Uma história de mulheres fortes e de fé: a família de onde brotou Marielle

Conhecer a mãe e os parentes de Marielle é compreender de onde brotou a força de sua semente, é entender as raízes de sua luta. A família, formada predominantemente por mulheres, tem origem na Paraíba: Filomena, avó materna de Marielle, foi liderança política importante na cidade de Alagoa Grande, e tinha mais dez filhos além de Marinete: sete deles, mulheres "fortes, que nos encorajam". A matriarca paraibana veio ao Rio para o nascimento da neta Marielle ("Veja como minha filha era importante desde que nasceu, minha mãe largou tudo lá, aqueles filhos e netos todos, e veio ver ela nascer, cuidar dela", diz).

O seio familiar carioca nasceu do casamento de Marinete e Antonio, há quase 40 anos - mesmo tempo em que o casal mora nas proximidades do Complexo da Maré. Com placidez, Toínho se rende à explosão feminina que toma a casa, como quem reconhece, com gosto e admiração, o papel de coadjuvância do homem naquele mundo feminino.

 Marielle sempre foi muito centrada no que queria. Passou no concurso novinha pra auxiliar de creche, casou cedo e cresceu muito quando separou. Ela deslanchou. Tem mulher que sai do casamento e cai, mas minha filha não, assim como nenhuma mulher da minha família. Somos uma família de mulheres fortes. Vamos seguir e continuar sendo guerreiras. Minha mãe e irmãs já superam muito, nós também vamos superar - diz ela, que é muito católica, e vai à missa todos os dias: - Temos pouco, uma casa pra morar que ainda estamos pagamos, e uma estrutura forte de família, de religião, de fé católica, de crença em Nossa Senhora. Não fosse minha fé, não teria resistido.

Na casa de devotos de Maria, quem traz a luz hoje é Mariah. A menina de 2 anos, afilhada de Marielle, ainda mama no peito, mas já sabe as medidas exatas de leite, chocolate e mel para fazer sozinha sua mamadeira. Como a tia, é de personalidade agridoce. Conquista os visitantes de primeira com conversas e sorrisos, mas não se acanha ao negar um gole do seu suco: sabe lutar por seu espaço no colo da avó e no mundo. Preenche a casa com sua alegria e ocupa o lugar que, neste Dia das Mães, será também de dor.

 É um dia doloroso, a gente vai ter que ter uma fé grande, vai estar amparada por Maria. Ela, que é uma mulher que também teve seu filho lacerado por fazer o bem, e que muitos criticavam, assim como a minha filha... Vamos chorar mas também celebrar a vida, todas juntas, eu, Ani, Luyara, Mariah e Marielle... presente.

'Marielle presente' e suas sementes: vida e morte em serviço

O grito das ruas semeia o nascimento de novas pessoas como Marielles na política, nos movimentos sociais e nos ativismos de todas as esferas. A mãe Marinete vê um fio de conforto em seu luto quando pensa que a morte da filha tenha o mesmo sentido que o da sua vida: o serviço.