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São Paulo

Mãe de Bruna Biancardi foi ameaçada por bandidos em assalto, diz polícia

Bandidos amarraram e ameaçaram jogar óleo quente nos olhos de Telma Fonseca
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 nov 2023 às 05:53

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 05:53

Telma Fonseca, a mãe de Bruna Biancardi sofreu nas mãos dos bandidos que invadiram a sua casa, em Cotia, São Paulo, na madrugada desta terça-feira (7). De acordo com a delegada Monica Gamboa, ela foi amarrada e ameaçada ser queimada com óleo quente pelos criminosos.
"No momento em que dois criminosos entraram na casa, eles logo pegaram o dono da casa e a esposa. Colocaram o rosto dele perto de um travesseiro e ficaram falando: 'Colabora que vai dar tudo certo'. A mulher então foi levada para cozinha e ameaçaram jogar óleo nos olhos dela", contou a responsável pelo caso durante uma coletiva de imprensa realizada pela Polícia Civil.
Telma Fonseca e Bruna Biancardi
Telma Fonseca e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Instagram
Monica afirmou que o crime foi arquitetado por uma quadrilha de pessoas que 'não têm condenações, mas sim envolvimento com o crime'. Ela negou que se tratasse de uma tentativa de sequestro: "Não temos qualquer indício que a Polícia Civil identificou uma motivação para sequestro ou que já tivesse um cativeiro preparado".
Segundo ainda a delegada, os bandidos foram agressivos com os pais de Bruna Biancardi. "Eles coagiram a mulher dizer onde a família guardava suas joias com uma arma na cabeça. Depois, deixaram o casal amarrado com um enforca-gato. O pai dela conseguiu se desvincilhar, e na sequência desamarrou a esposa. Logo em seguida eles correram para a portaria e pediram apoio da polícia", contou.
Um dos criminosos envolvidos na invasão é morador do condomínio. Vizinhos teriam estranhado a movimentação na propriedade e cercado o imóvel até que um dos suspeitos foi detido. Bruna e Mavie, filha da influenciadora com Neymar, não estavam na residência. Ela escreveu em um comunicado no Instagram que não estava mais morando no local.

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