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Eleições 2018

Maduro e Trump parabenizam Bolsonaro por eleição

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 01:34

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 01:34

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, parabenizou neste domingo, 28, o presidente eleito Jair Bolsonaro pela vitória no segundo turno das eleições. Segundo o presidente do PSL, Gustavo Bebianno, o presidente americano, Donald Trump, telefonou para Bolsonaro, parabenizando-o pela vitória.
"O povo e o governo venezuelano ratificam seu compromisso em continuar trabalhando de mãos dadas com o povo-irmão brasileiro por um mundo mais justo e multipolar", diz a nota, difundida pelo chanceler venezuelano Jorge Arreaza em sua conta no Twitter.
Em seu pronunciamento após a vitória eleitoral, Bolsonaro prometeu "libertar o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos".
O embaixador Ruy Pereira foi expulso da Venezuela no fim do ano passado. Em meados deste ano, o governo anunciou que iria enviá-lo de volta, mas segundo Itamaraty, a embaixada ainda não tem um embaixador ativo.
As relações entre os dois países, próximas nos governos do PT, se distanciaram na gestão de Michel Temer. Durante a campanha, essa proximidade foi explorada pela campanha de Bolsonaro.

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