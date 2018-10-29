Maduro e Trump parabenizam Bolsonaro por eleição

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, parabenizou neste domingo, 28, o presidente eleito Jair Bolsonaro pela vitória no segundo turno das eleições. Segundo o presidente do PSL, Gustavo Bebianno, o presidente americano, Donald Trump, telefonou para Bolsonaro, parabenizando-o pela vitória.

"O povo e o governo venezuelano ratificam seu compromisso em continuar trabalhando de mãos dadas com o povo-irmão brasileiro por um mundo mais justo e multipolar", diz a nota, difundida pelo chanceler venezuelano Jorge Arreaza em sua conta no Twitter.

Em seu pronunciamento após a vitória eleitoral, Bolsonaro prometeu "libertar o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos".

O embaixador Ruy Pereira foi expulso da Venezuela no fim do ano passado. Em meados deste ano, o governo anunciou que iria enviá-lo de volta, mas segundo Itamaraty, a embaixada ainda não tem um embaixador ativo.