Madrugada tem sensação térmica de 3°C em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A temperatura na madrugada desta quinta-feira (11) na capital oscilou em torno dos 10ºC. No entanto, a sensação térmica foi de até 3ºC, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

Não houve registro de chuva significativa em toda região metropolitana de São Paulo. As próximas horas persistem com chuviscos isolados e baixas temperaturas.

A Defesa Civil decretou estado de alerta para baixas temperaturas em toda cidade às 14h da segunda-feira (8).

As rajadas de vento que afetaram a cidade na quarta-feira (10) seguirão ocorrendo nesta quinta. De acordo com o CGE, os ventos ainda terão moderada intensidade, mas com tendência a diminuição.

A previsão do instituto indica temperatura mínima de 10°C e máxima de 15°C. Por causa dos ventos, a sensação térmica é menor que o indicado nos termômetros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, das 20h às 23h15 da quarta foram registrados 19 chamados para quedas de árvores na região metropolitana.

Durante o dia, pelo menos duas pessoas ficaram feridas com quedas de árvores, em um dia marcado por fortes ventos. A estrutura de um estande voou e caiu sobre um avião no aeroporto de Congonhas , na zona sul de São Paulo.

Segundo o CGE, às 14h foi registrado vento de 72,6 km/h em Congonhas.