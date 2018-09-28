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Madonna adere à campanha #EleNão

Em postagem em rede social, a artista pop americana publicou imagem dela com os dizeres do movimento das mulheres contra o candidato do PSL
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 14:26

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 14:26

A cantora Madonna publicou uma foto com a hashtag 'ENTITY_sharp_ENTITYelenão' em sua conta do Instagram Crédito: Reprodução/Instagram
Um dos ícones da música mundial, a cantora americana Madonna publicou uma foto em suas redes sociais com os dizeres #EleNão nesta sexta-feira, 28. A publicação faz referência ao movimento de mulheres unidas contra o candidato Jair Bolsonaro (PSL), líder nas pesquisas de intenção de voto nas eleições 2018. A postagem foi feita nos stories do Instagram da artista, que tem 12,1 milhões de seguidores. Stories são mensagens que duram 24 horas e podem ser deletadas.
Na imagem, a cantora aparece com uma fita na boca com a palavra "freedom", que significa liberdade. A publicação tem, ainda, as frases: "#EleNão vai nos desvalorizar", "#EleNão vai nos oprimir" e "#EleNão vai nos calar".
As mulheres hoje representam 52% do eleitorado nacional e, segundo analistas, devem ser decisivas para o resultado da campanha. A postagem da artista foi feita um dia antes do protesto marcado para o sábado em diversas cidades do Brasil e ao redor do mundo, em países como Argentina e Estados Unidos.
Pesquisa CNI/Ibope mostrou que o índice de rejeição ao deputado do PSL chegou a 50% entre as mulheres. Além disso, um levantamento do Instituto Locomotiva revelou que 94% das mulheres não se sentem representadas por políticos.

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