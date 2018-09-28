Madonna adere à campanha #EleNão

Um dos ícones da música mundial, a cantora americanapublicou uma foto em suas redes sociais com os dizeres #EleNão nesta sexta-feira, 28. A publicação faz referência ao movimento de mulheres unidas contra o candidato Jair Bolsonaro (PSL), líder nas pesquisas de intenção de voto nas eleições 2018. A postagem foi feita nos stories do Instagram da artista, que tem 12,1 milhões de seguidores. Stories são mensagens que duram 24 horas e podem ser deletadas.