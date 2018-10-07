Lula pede confiança na democracia: 'Ódio não é solução para nada' Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo

Em carta pública divulgada no último sábado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu para que os brasileiros confiem na democracia ao reforçar pedidos de votos para Fernando Haddad (PT). Em meio a elogios a programas sociais das gestões petistas na Presidência, Lula escreveu que o ódio não é 'solução para nada' e que é preciso ter esperança. Neste domingo, é crime divulgar qualquer espécie de propaganda de partidos políticos e de seus candidatos.

"Eu sei que o sofrimento leva ao desespero, mas peço que tenham esperança, que confiem na democracia, pois esse é o caminho para o país voltar a viver em paz. O ódio não resolve a violência, não é solução para nada. Vamos votar com amor", diz trecho da carta.

Em um parágrafo, Lula faz um apelo aos jovens que não viveram no período de governos do PT: "Os mais jovens não conheceram o Brasil de antes dos governos do PT, mas estão vendo o que aconteceu nos dois últimos anos". Em relação ao governo de Michel Temer, Lula diz que "não cria empregos, tira direitos do trabalhador, corta as verbas da saúde, da educação e da segurança pública".

Já no trecho da carta dedicada aos governos petistas, o ex-presidente cita o Bolsa Família, o programa "Luz para todos", a criação de "20 milhões de empregos" e a saída de "36 milhões de pessoas da extrema pobreza".

Preso desde 7 de abril em uma sala da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, Lula tem divulgado cartas aos eleitores com frequência. Mensagens do ex-presidente foram lidas por Haddad em 15 de agosto, dia do registro da candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e 11 de setembro, quando Haddad foi oficializado como candidato da chapa.

No sábado, outras cartas de Lula já haviam sido divulgada à imprensa. Em um bilhete escrito à mão, o petista dizia que "urna não é lugar para digitalizar ódio, mas sim esperança". Em outro texto, o líder petista pede voto em Haddad como presente de aniversário - Lula disse que faz aniversário no dia 6, mas foi registrado no dia 27.