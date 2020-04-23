Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lula pede adesão ao fora Bolsonaro ao falar em destruição da democracia
Pedido

Lula pede adesão ao fora Bolsonaro ao falar em destruição da democracia

Um dia antes, o ex-candidato presidencial Ciro Gomes e o presidente do PDT, Carlos Lupi, protocolaram um pedido de impeachment contra Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 12:01

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 12:01

Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Isac Nóbrega | Marlene Bergamo
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse na manhã nesta quinta-feira (23) que é preciso aderir ao fora Bolsonaro. "É preciso começar o Fora Bolsonaro porque não é possível a gente permitir que ele destrua a democracia. As instituições já deveriam ter reagido. A única coisa que o Bolsonaro não faz é dizer onde está o Queiroz e quem mandou matar a Marielle. Ele não responde nada."
Um dia antes, o ex-candidato presidencial Ciro Gomes e o presidente do PDT, Carlos Lupi, protocolaram nesta quarta-feira (22) um pedido de impeachment contra Bolsonaro por sua participação no ato de domingo (19) em que apoiadores pediam uma intervenção militar no país.

Veja Também

Bolsonaro e Teich se reúnem para apresentação de estudo sobre cloroquina

Com isso, os casos sob análise do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), chegam a 24, incluindo pedidos de parlamentares do PSOL e um do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), ex-aliado de Bolsonaro.
O documento de Ciro e Lupi acusa Bolsonaro de cometer crime de responsabilidade por ter incentivado atos contra Legislativo e Judiciário no último domingo (19). Na manifestação, que pedia intervenção militar, apoiadores do presidente fizeram críticas ao Congresso e ao STF (Supremo Tribunal Federal).
Em discurso, o presidente afirmou a eles que "acabou a época da patifaria" e gritou palavras de ordem como "agora é o povo no poder" e "não queremos negociar nada".

Veja Também

Estudo diz que Brasil é o 2º país com maior descrença em isolamento

'Enquanto eu for presidente, não haverá aborto', diz Bolsonaro

PF faz primeira operação contra desvios de verbas de combate ao coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados