Lula pede adesão ao fora Bolsonaro ao falar em destruição da democracia

Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Isac Nóbrega | Marlene Bergamo

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse na manhã nesta quinta-feira (23) que é preciso aderir ao fora Bolsonaro . "É preciso começar o Fora Bolsonaro porque não é possível a gente permitir que ele destrua a democracia. As instituições já deveriam ter reagido. A única coisa que o Bolsonaro não faz é dizer onde está o Queiroz e quem mandou matar a Marielle. Ele não responde nada."

Um dia antes, o ex-candidato presidencial Ciro Gomes e o presidente do PDT, Carlos Lupi, protocolaram nesta quarta-feira (22) um pedido de impeachment contra Bolsonaro por sua participação no ato de domingo (19) em que apoiadores pediam uma intervenção militar no país.

Com isso, os casos sob análise do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) , chegam a 24, incluindo pedidos de parlamentares do PSOL e um do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), ex-aliado de Bolsonaro.

O documento de Ciro e Lupi acusa Bolsonaro de cometer crime de responsabilidade por ter incentivado atos contra Legislativo e Judiciário no último domingo (19). Na manifestação, que pedia intervenção militar, apoiadores do presidente fizeram críticas ao Congresso e ao STF (Supremo Tribunal Federal).