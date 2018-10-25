É falsa a informação disseminada no WhatsApp de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi autorizado a dar uma entrevista à TV Globo. A emissora sequer apresentou pedido de entrevista à Justiça, e, de acordo com o STF (Supremo Tribunal Federal), nem entrevistas a outros veículos de comunicação foram autorizadas.

A mensagem falsa que circula no aplicativo diz que Lula seria entrevistado pela Globo no próximo sábado, dia 27, véspera da realização do segundo turno das eleições. O site Ursal Brasil também publicou um texto com esta informação inverídica. A publicação deste site aparece com a data de 15 de setembro de 2015, quando o ex-presidente ainda não estava preso em Curitiba e não havia proibição de entrevistas.

As informações foram checadas pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa para combater a desinformação na eleição presidencial. A verificação foi realizada pelo UOL e pela BandnewsFM. Foi publicada após jornalistas de Correio do Povo, O Povo, GaúchaZH, Jornal do Commercio, Nexo, Poder360, Folha de S. Paulo, SBT e Gazeta Online concordarem com o processo.

Lula não foi autorizado a dar entrevista antes do segundo turno Crédito: Reprodução

Em setembro, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, chegou a autorizar que Lula concedesse entrevista à "Folha de S.Paulo", mas esta decisão foi suspensa por Luiz Fux.

encaminhou sua decisão ao presidente da corte, Dias Toffoli para que ele deliberasse sobre a execução. No começo de outubro, Lewandowski autorizou Lula a dar entrevistas, maspara que ele deliberasse sobre a execução.

STF informou que não há novidades em relação ao caso. Toffoli decidiu que as entrevistas de Lula ficam suspensas até "posterior deliberação" do plenário do Supremo. Procurado pelo projeto Comprova, o. Toffoli decidiu que as entrevistas de Lula ficam suspensas até "posterior deliberação" do plenário do Supremo.

Fato ou Fake, do Grupo Globo, e o Boatos.org já desmentiram esta peça de desinformação. , do Grupo Globo, e ojá desmentiram esta peça de desinformação.