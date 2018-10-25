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Comprova

Lula não foi autorizado a dar entrevista antes do segundo turno

A Globo não solicitou nem o STF liberou entrevistas do ex-presidente a qualquer outro veículo de comunicação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 22:22

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 22:22

É falsa a informação disseminada no WhatsApp de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi autorizado a dar uma entrevista à TV Globo. A emissora sequer apresentou pedido de entrevista à Justiça, e, de acordo com o STF (Supremo Tribunal Federal), nem entrevistas a outros veículos de comunicação foram autorizadas.
A mensagem falsa que circula no aplicativo diz que Lula seria entrevistado pela Globo no próximo sábado, dia 27, véspera da realização do segundo turno das eleições. O site Ursal Brasil também publicou um texto com esta informação inverídica. A publicação deste site aparece com a data de 15 de setembro de 2015, quando o ex-presidente ainda não estava preso em Curitiba e não havia proibição de entrevistas.
As informações foram checadas pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa para combater a desinformação na eleição presidencial. A verificação foi realizada pelo UOL e pela BandnewsFM. Foi publicada após jornalistas de Correio do Povo, O Povo, GaúchaZH, Jornal do Commercio, Nexo, Poder360, Folha de S. Paulo, SBT e Gazeta Online concordarem com o processo.
Lula não foi autorizado a dar entrevista antes do segundo turno Crédito: Reprodução
Em setembro, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, chegou a autorizar que Lula concedesse entrevista à "Folha de S.Paulo", mas esta decisão foi suspensa por Luiz Fux.
No começo de outubro, Lewandowski autorizou Lula a dar entrevistas, mas encaminhou sua decisão ao presidente da corte, Dias Toffoli para que ele deliberasse sobre a execução.
Procurado pelo projeto Comprova, o STF informou que não há novidades em relação ao caso. Toffoli decidiu que as entrevistas de Lula ficam suspensas até "posterior deliberação" do plenário do Supremo.
O Fato ou Fake, do Grupo Globo, e o Boatos.org já desmentiram esta peça de desinformação.
O pedido de verificação do boato chegou ao Comprova pelo WhatsApp do projeto: (11) 97795-0022.

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