Lula muda o tom em nova carta ao 'povo brasileiro'

Lula em 10 de maio de 2017, quando prestou depoimento à Justiça Federal, em Curitiba Crédito: Ricardo Stuckert | Instituto Lula

O tom em defesa da pacificação do país que marcou a carta ao povo brasileiro escrita por Luiz Inácio Lula da Silva em 2002 ficou de lado no documento lido nesta terça-feira (11) no ato realizado na frente da Polícia Federal (PF) do Paraná para indicar Fernando Haddad como seu substituto na disputa pela Presidência da República.

Há 16 anos, o objetivo era tranquilizar o mercado financeiro, que temia a política econômica que seria implantada com uma vitória do petista, e mostrar que o partido, se chegasse ao poder, se comprometia a seguir os pilares econômicos implantados no Plano Real. Também destinada ao povo brasileiro, a carta atual, por outro lado, não fala em pacificação.

Em suas quatro páginas há uma série de ataques à Justiça, ao Ministério Público e à imprensa. Como tem feito desde que passou a ser alvo de investigações em 2015, Lula diz que mentiras e perseguições têm o objetivo de retirá-lo da eleição. Proibiram o povo brasileiro de votar livremente, acusa o ex-presidente.

Logo na primeira linha do texto de 2002, Lula dizia que o país queria mudar para pacificar". Ironicamente, o ex-ministro Antonio Palocci, responsável por aquele documento, também está preso na PF do Paraná, mas agora se transformou em algoz da legenda com as denúncias apresentadas em sua delação premiada.