Lula faz live com Janones para rivalizar com Bolsonaro sobre auxílio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma live com o deputado federal André Janones (Avante-MG) em redes sociais para se comprometer em manter o auxílio emergencial de R$ 600 em 2023.

A transmissão de Lula ocorreu ao mesmo tempo em que Jair Bolsonaro (PL) dava entrevista ao canal de Rica Perrone no Youtube e em meio à preocupação na campanha petista com o impacto eleitoral do pagamento do benefício no atual governo, além do avanço do presidente em pesquisas em Minas Gerais e São Paulo.

​Janones, que tem buscado ampliar a influência de Lula e rivalizar com o presidente nas redes sociais, afirmou que Bolsonaro vai acabar com o auxílio no dia 31 de dezembro. "Lula vai trazer de volta o auxílio emergencial e precisamos que vocês compartilhem essa informação", afirmou.

"Enquanto você não acabar com a miséria nesse país, não tem como acabar com o auxílio emergencial", afirmou Lula.

Questionado sobre esse tema logo após a ​live de Lula, Bolsonaro disse que a fala "é mentira". Segundo ele, vão ser mantidos os R$ 600 de auxílio no ano que vem.

"Agora foi aprovado mais R$ 200 até dezembro, [foi para] R$ 600", disse. "O que já conversei com o Paulo Guedes? (...) PG, dá para manter esses R$ 200 a mais no ano que vem? Ele falou: "Dá, se fizer isso, isso e isso". Então, vai ser mantido os R$ 600 de auxílio emergencial no ano que vem."

O aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 neste ano só foi possível graças à aprovação de uma PEC que atropela as leis que versam sobre eleições e contas públicas. Pelas regras atuais, o valor do Auxílio Brasil volta a ser de R$ 400 a partir de janeiro de 2023.

A transmissão de Lula e Janones foi reproduzida nas páginas do Facebook de ambos e também no canal do Youtube do ex-presidente. Ao menos 50 mil pessoas assistiram ao vivo. O vídeo alcançou cerca de 20 mil compartilhamentos, minutos depois do encerramento da transmissão.

Janones era pré-candidato à Presidência, mas desistiu da disputa para apoiar Lula.

O governo federal liberou a última parcela do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 em julho. A partir de agosto, o governo federal ampliou o benefício para R$ 600, que será pago de forma temporária até dezembro.

Segundo Lula, a única forma de o auxílio continuar é ele ganhando as eleições, o que Bolsonaro nega. "Não tem explicação para um país como o Brasil as pessoas passarem fome", afirmou o petista. "É preciso um conjunto de políticas públicas para que a economia volte a funcionar."

O candidato à Presidência também pediu para que as pessoas que tiverem direito ao auxílio que não deixem de recebê-lo. "Se cair um dinheirinho na sua conta você pegue e compre o que comer para os seus filhos", afirmou.

Em sua fala, Lula também criticou o programa do atual governo. "É um fundo que foi criado com o objetivo eleitoral, porque o Bolsonaro poderia ter criado isso seis meses atrás, um ano atrás, mas ele deixou para criar perto das eleições que é para poder garantir uma ajuda na campanha", afirmou.

O extinto programa Bolsa Família, criado pelo governo petista, também foi lembrado na fala de Lula. Ele afirmou que o programa não era só para distribuir dinheiro, mas cuidar das pessoas. "É para isso que a gente disputa as eleições, não é para governar é para cuidar do povo", afirmou.