Lula fala em recuperar Brasil soberano e respeitado, em dia de leitura de cartas pela democracia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a recuperação de um Brasil "soberano e respeitado" na manhã desta quinta-feira (11), dia em que atos pela democracia são organizados pelo país.

"Defender a democracia é defender o direito a uma alimentação de qualidade, a um bom emprego, salário justo, acesso à saúde e educação. Aquilo que o povo brasileiro deveria ter", escreveu o petista nas redes sociais.

Líder nas pesquisas de intenção de voto, Lula assinou o manifesto pró-democracia organizado por entidades e por alunos da Faculdade de Direito da USP.