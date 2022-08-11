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Folha de São Paulo

Lula fala em recuperar Brasil soberano e respeitado, em dia de leitura de cartas pela democracia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a recuperação de um Brasil "soberano e respeitado" na manhã desta quinta-feira (11), di...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 08:38

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 08:38

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a recuperação de um Brasil "soberano e respeitado" na manhã desta quinta-feira (11), dia em que atos pela democracia são organizados pelo país.
"Defender a democracia é defender o direito a uma alimentação de qualidade, a um bom emprego, salário justo, acesso à saúde e educação. Aquilo que o povo brasileiro deveria ter", escreveu o petista nas redes sociais.
Líder nas pesquisas de intenção de voto, Lula assinou o manifesto pró-democracia organizado por entidades e por alunos da Faculdade de Direito da USP.
"Nosso país era soberano e respeitado. Precisamos, juntos, recuperá-lo. Bom dia. #EstadoDeDireitoSempre", completou.

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