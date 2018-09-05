Lula entra com recursos no TSE e no STF para viabilizar candidatura

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na arena eleitoral entrou na noite desta terça-feira, 4, com um recurso extraordinário no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a decisão que negou o registro do petista. Caberá à presidente do TSE, ministra Rosa Weber, analisar o recurso e decidir se o encaminha ao Supremo Tribunal Federal.
Caso Rosa decida encaminhar o recurso ao STF, o relator deverá ser definido em sorteio a ser realizado entre 7 dos 11 integrantes da Suprema Corte, ficando de fora a atual presidente do STF, ministra Cármen Lúcia (que, por questões regimentais, não recebe esse tipo de processo), e os três ministros do STF que também integram o TSE (Rosa, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso).
Em uma ofensiva jurídica paralela, a defesa do ex-presidente na esfera criminal informou nesta terça que protocolou no STF um pedido para afastar qualquer impedimento à candidatura do petista à Presidência. Esse outro pedido que quer afastar os efeitos da condenação no caso do triplex do Guarujá deverá ser analisado por Fachin (relator da Lava Jato no STF), que costuma respeitar as decisões de colegiado e remeter questões mais delicadas para análise do plenário.
Para os advogados eleitorais do ex-presidente, a palavra final sobre a candidatura de Lula deve ser dada pelo STF. Os defensores de Lula também argumentam que, na condição de candidato sub judice, Lula deveria ter garantido o direito de participar da campanha.
É inegável que a o Caso Lula provocou o abandono de duas posições consolidadas pelo TSE. Não valem mais as garantias do art. 16 -A (direito de fazer campanha sub judice); a inelegibilidade não pode mais ser afastada supervenientemente. Pode ter sido mera coincidência, mas houve um julgamento na medida para Lula no TSE. A jurisprudência foi deixada de lado. Houve radical mudança de orientação. É péssimo para a segurança jurídica, criticam os advogados eleitorais de Lula.
ONU
Na madrugada do sábado (1º), prevaleceu o entendimento de Barroso, que vetou a prática de atos de campanha presidencial por Lula e deu 10 dias para a sua coligação efetuar sua substituição.
O PT quer, no mérito, que a Justiça seja obrigada a atender ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, que emitiu um comunicado solicitando ao Brasil que tome todas as medidas necessárias para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa desfrutar e exercer seus direitos políticos, enquanto esteja na prisão, como candidato para as eleições presidenciais.
Dos sete ministros do TSE que julgaram o registro de Lula, apenas Fachin entendeu que a decisão do comitê era capaz de afastar a inelegibilidade do petista, enquadrado na Lei da Ficha Limpa depois de ser condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá (SP).
Diminuir o Comitê é diminuir o Pacto Internacional que o previu como parte inerente. Diminuir o Pacto é diminuir o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, sustentam os advogados de Lula.
Em pedido subsidiário, o PT solicita que, ao menos, seja permitida a plena participação de Lula em atos de campanha, enquanto não esgotarem todos os recursos no caso do registro.