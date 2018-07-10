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Lula diz que será candidato para 'recuperar soberania do País'

Em nota, petista afirmou que patrimônio nacional está sendo 'vendido de forma irresponsável'

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 13:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 13:40
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, afirmou nesta terça-feira, 10, que vai ser candidato nas eleições 2018 Crédito: Rafael Ribeiro
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, afirmou nesta terça-feira, 10, que vai ser candidato nas eleições 2018 para "recuperar a soberania do povo brasileiro".
Em nota publicada no site oficial do petista, Lula diz que parte do patrimônio brasileiro está sendo "vendida de forma irresponsável" e que o governo está consolidando o suposto complexo que a elite nacional tem em relação aos Estados Unidos.
"É muito triste que parte do patrimônio público, construído com muito sacrifício pelo povo brasileiro a partir da metade do século XX, esteja sendo vendido de forma irresponsável, a preço de banana, para encobrir a ilegitimidade de um golpista, para abrir mão de qualquer soberania que um País precisa ter e consolidar o complexo de vira-lata que a elite brasileira sempre teve em relação aos EUA", diz a nota.
"Podem ter certeza, vou ser candidato para, entre outras coisas, recuperar a soberania do povo brasileiro", afirma o documento.

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