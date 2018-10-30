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Da cadeia

Lula diz que estratégia do PT contra Bolsonaro será definida em 2019

Petista também avalia que Bolsonaro tem um 'pepino' nas mãos para a montagem do governo por conta dos diversos grupos que apoiaram a candidatura do PSL
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 18:10

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 18:10

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso em Curitiba, disse a interlocutores do PT que seria melhor esperar até o Carnaval antes de definir a estratégia de oposição ao governo Jair Bolsonaro.
O ex-presidente Lula durante ato em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Segundo relatos feitos à direção nacional do PT nos últimos dois dias, Lula avaliou que Bolsonaro terá dificuldades para executar propostas radicais apresentadas durante a campanha eleitoral devido ao "sistema de pesos e contrapesos" da democracia. Petistas interpretaram a fala do ex-presidente como uma referência ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal (STF).
"Tem que ver os próximos passos. Certamente ele não será a pessoa que foi na campanha", teria dito o ex-presidente, segundo relatos.
De acordo com petistas, isso não significa que o partido deve ficar inerte. Ao contrário, o partido vai se opor a medidas pontuais de Bolsonaro como a tentativa de aprovar pontos da reforma da Previdência ainda antes da posse. Mas o discurso de combate ao "fascismo" não é suficiente.
Lula também avaliou que Bolsonaro tem um "pepino" nas mãos para a montagem do governo em função das divergências entre os diversos grupos que apoiaram sua candidatura e do discurso eleitoral de não indicar ministros em troca de apoio no Congresso.
Nesta segunda-feira (29) Lula recebeu o tesoureiro do PT, Emidio de Souza, e o advogado Luiz Eduardo Greenhalgh na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde cumpre pena desde o dia 7 de abril. Os dois, por sua vez, fizeram relatos das conversas a lideranças petistas.
De acordo com estes relatos, Lula disse ter passado "dias de angústia" no final de semana, quando fica proibido de receber visitas. Ele reclamou de ter passado o dia de seu aniversário, sábado (27), sozinho.

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