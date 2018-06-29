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Eleição

Lula apresenta novo recurso para STF não julgar se ele pode ser candidato

Advogados questionam decisão de Fachin de enviar caso para plenário

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 01:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 01:37
A defesa pede para que, enquanto o ministro não corrigir o encaminhamento, o recurso não seja julgado em plenário. Crédito: Ricardo Stuckert
A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou um novo recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (28), penúltimo dia de funcionamento da Corte. Os advogados alegaram que o relator do caso, ministro Edson Fachin, liberou o pedido de liberdade do petista para julgamento em plenário de forma equivocada.
Na decisão de retirar o recurso da Segunda Turma e mandar para julgamento em plenário, Fachin argumentou que seria discutida a suspensão dos efeitos da condenação de Lula  ou seja, a prisão e a inelegibilidade. A defesa alega que somente contestou a prisão, e não a inelegibilidade do ex-presidente. E pede para o relator fazer essa correção.
O embargante requereu exclusivamente a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Apelação para restabelecer sua liberdade plena. A petição inicial, nesse sentido, é de hialina clareza ao requerer o efeito suspensivo para impedir a execução provisória da pena até o julgamento final do caso pelo Supremo Tribunal Federal. Não foi colocado em debate  e nem teria cabimento neste momento  qualquer aspecto relacionado à questão eleitoral, diz o recurso.
No entanto, no pedido feito ao STF, a defesa alegou que a demora na suspensão dos efeitos da condenação acarretava prejuízo concreto ao processo eleitoral. Mesmo que Fachin faça a correção no encaminhamento do caso, ainda restará de pé outro argumento do ministro para que o pedido seja examinado em plenário: o fato de que a admissão desse tipo de recurso deve servir de orientação para outros casos semelhantes. Portanto, para o ministro deve ser analisado por todos os ministros da Corte.
A defesa pede para que, enquanto o ministro não corrigir o encaminhamento, o recurso não seja julgado em plenário. Os advogados querem ganhar tempo para devolver o recurso para a Segunda Turma  onde Lula tem mais chances de vitória do que no plenário. E, também, quer adiar a discussão sobre a elegibilidade do ex-presidente para o início das campanhas.
Sem uma decisão do STF sobre a elegibilidade, a defesa acredita ter mais chances de obter um registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para Lula concorrer à Presidência da República neste ano. No plenário do STF, há poucas chances de Lula sair vitorioso  especialmente sobre a questão da inelegibilidade.

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