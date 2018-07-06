Lula apoia candidatura de Marília Arraes em Pernambuco e desafia PSB Crédito: Divulgação | Instituto Lula

Em meio às negociações do PT com o PSB em troca de um apoio dos socialistas à tentativa de candidatura do ex-presidente Lula à Presidência, o petista enviou, da carceragem da Superintendência da Polícia Federal, um recado que deve desagradar os possíveis aliados. Lula afirmou ao líder do MST, João Pedro Stédile, e ao ex-presidente do PT, Rui Falcão, que, se fosse militante do PT de Pernambuco, já estaria em campanha pela pré-candidata do partido, Marília Arraes, rival do PSB no estado.

A retirada da candidatura de Marília Arraes é vista como essencial para que um acordo entre os dois partidos saia do papel: o PSB tem o governador do estado, Paulo Câmara, que irá disputar a reeleição e a vereadora Marília Arraes, neta de Miguel Arraes, é vista como sua principal adversária, sobretudo se tiver o apoio do ex-presidente Lula, principal cabo eleitoral dentro do estado. O

O poscionamento de Lula vai de encontro com uma nota oficial divulgada pelo PSB de Pernambuco no último dia 29, defendendo que o partido feche aliança com Lula para a disputa pelo Palácio do Planalto.

O diretório pernambucano é visto como o principal entrave para um acordo do partido com Ciro Gomes. Outras resistências, como a de Márcio França, em São Paulo, que preferia Alckmin, devem ser superadas.

Nesta quinta-feira, após uma visita ao petista, João Pedro Stédile e Rui Falcão transmitiram o sinal de Lula para que o PT inicie a campanha por Marília Arraes. O movimento praticamente inviabilizaria um acordo com o PSB.

"Se eu estivesse em Pernambuco como militante, minha candidata já estaria em campanha, que é a Marília Arraes", disse Lula.

Segundo Stédile, a frase não foi dita no sentido de fazer uma luta interna para fazer valer a candidatura do partido ao invés de um acordo com o PSB, mas "no sentido de que o PT tem que criar vergonha e disputar com as suas ideias", disse.

O ex-presidente Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal desde o dia 6 de abril, cumprindo sua pena de 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro referentes ao processo que atribuiu a propriedade de um tríplex no Guarujá a ele.