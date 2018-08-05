Lula, Alckmin e Marina são oficializados como candidatos à Presidência

Urna eletrônica Crédito: ABr Edson Chagas

Termina neste domingo (5) o prazo para que os partidos realizem convenções e apontem os seus candidatos nas eleições de outubro. Eles terão até dia 15 para registrarem as candidaturas. Veja quem são os nomes dos partidos até agora.

Marina Silva

A Rede Sustentabilidade oficializou a candidatura de Marina Silva à presidência da República em sua convenção nacional neste sábado (4). Seu vice será Eduardo Jorge, do PV. Ex-petista e ex-ministra do Meio Ambiente no governo Luiz Inácio Lula da Silva, Marina deixou o PT em 2009 para se filiar ao PV, partido pelo qual concorreu à Presidência em 2010.

Ciro Gomes

O nome de Ciro Gomes foi anunciado pelo PDT como candidato à Presidência em convenção partidária em 20 de julho, em Brasília. O candidato a vice ainda não foi definido. Ciro é o atual vice-presidente do partido.

Lula

O PT confirmou em convenção nacional neste sábado (4), em São Paulo, a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República. O candidato a vice ainda não foi definido. Lula, que já ocupou o cargo por dois mandatos consecutivos (2003-2006 e 2007-2010), está preso desde o começo de abril, condenado em segunda instância no caso do triplex em Guarujá. De acordo com a lei da ficha limpa, ele está inelegível.

Álvaro Dias

O senador Alvaro Dias é o candidato do Podemos à Presidência, conforme foi anunciado em convenção neste sábado (4), em Curitiba. O vice é o economista Paulo Rabello de Castro, do PSC. Na convenção, o Dias afirmou que, se eleito, vai convidar o juiz federal Sérgio Moro para ser Ministro da Justiça  titular da Operação Lava Jato no Paraná  do seu governo.

Geraldo Alckmin

O PSDB confirmou a candidatura do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin à Presidência da República em sua convenção nacional neste sábado (4). A candidata a vice é a senadora Ana Amélia (PP). Esta é a segunda vez que Alckmin concorre à Presidência. A primeira foi em 2006.

Henrique Meirelles

O MDB oficializou a candidatura de Henrique Meirelles na última quinta-feira (2), em convenção em Brasília. Meirelles é ex-ministro da Fazenda do governo Michel Temer e fez fez carreira como executivo da área financeira. Ele também comandou o Banco Central durante o governo Lula.

Cabo Daciolo

O deputado federal do partido Patriota Cabo Daciolo será o candidato da sigla à Presidência da República em sua convenção nacional neste sábado (4). A vice na chapa é a pedagoga Suelene Balduino Nascimento, também filiada ao partido.

Guilherme Boulos

Guilherme Boulos é o candidato à Presidência da República do PSOL, confirmado em convenção nacional em 21 de julho, em São Paulo. Na chapa, terá como candidata a vice-presidente a ativista indígena Sônia Guajajara, também do PSOL. Boulos tem 36 anos e é coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST).

Jair Bolsonaro

O PSL confirmou o deputado federal Jair Bolsonaro como candidato da legenda à Presidência da República em 22 de julho, no Rio de Janeiro. O candidato a vice ainda não foi definido. Bolsonaro é militar da reserva e está em seu sétimo mandato consecutivo como deputado.

Manuela D'Ávila

O PCdoB oficializou em convenção, nesta quarta-feira (1º), em Brasília, a candidatura de Manuela D'Ávila à Presidência da República. Esta será a primeira vez que o partido tem candidatura própria desde 1989.

Vera Lúcia

Vera Lúcia, do PSTU, foi confirmada para disputar a Presidência em 20 de julho em convenção do partido. Seu vice na chapa é o professor Hertz Dias, da rede pública do Maranhão. Vera entrou para o PSTU após ser expulsa do PT, em 1992.

João Amoêdo

O Partido Novo oficializou a candidatura do empresário carioca João Amoêdo à Presidência da República neste sábado (4). Ele terá como candidato a vice o professor universitário Christian Lohbauer, de 51 anos.

José Maria Eymael