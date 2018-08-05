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Fim de prazo

Lula, Alckmin e Marina são oficializados como candidatos à Presidência

Veja quem são os nomes dos partidos para as eleições de outubro. Registro das candidaturas deve ser feito até dia 15

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 23:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 23:27
Urna eletrônica Crédito: ABr Edson Chagas
Termina neste domingo (5) o prazo para que os partidos realizem convenções e apontem os seus candidatos nas eleições de outubro. Eles terão até dia 15 para registrarem as candidaturas. Veja quem são os nomes dos partidos até agora.
Marina Silva
A Rede Sustentabilidade oficializou a candidatura de Marina Silva à presidência da República em sua convenção nacional neste sábado (4). Seu vice será Eduardo Jorge, do PV. Ex-petista e ex-ministra do Meio Ambiente no governo Luiz Inácio Lula da Silva, Marina deixou o PT em 2009 para se filiar ao PV, partido pelo qual concorreu à Presidência em 2010.
Ciro Gomes
O nome de Ciro Gomes foi anunciado pelo PDT como candidato à Presidência em convenção partidária em 20 de julho, em Brasília. O candidato a vice ainda não foi definido. Ciro é o atual vice-presidente do partido.
Lula
O PT confirmou em convenção nacional neste sábado (4), em São Paulo, a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República. O candidato a vice ainda não foi definido. Lula, que já ocupou o cargo por dois mandatos consecutivos (2003-2006 e 2007-2010),  está preso desde o começo de abril, condenado em segunda instância no caso do triplex em Guarujá. De acordo com a lei da ficha limpa, ele está inelegível.
Álvaro Dias
O senador Alvaro Dias é o candidato do Podemos à Presidência, conforme foi anunciado em convenção neste sábado (4), em Curitiba. O vice é o economista Paulo Rabello de Castro, do PSC. Na convenção, o Dias afirmou que, se eleito, vai convidar o juiz federal Sérgio Moro para ser Ministro da Justiça  titular da Operação Lava Jato no Paraná  do seu governo.
Geraldo Alckmin
O PSDB confirmou a candidatura do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin à Presidência da República em sua convenção nacional neste sábado (4). A candidata a vice é a senadora Ana Amélia (PP). Esta é a segunda vez que Alckmin concorre à Presidência. A primeira foi em 2006.
Henrique Meirelles
O MDB oficializou a candidatura de Henrique Meirelles na última quinta-feira (2), em convenção em Brasília. Meirelles é ex-ministro da Fazenda do governo Michel Temer e fez fez carreira como executivo da área financeira. Ele também comandou o Banco Central durante o governo Lula.
Cabo Daciolo
O deputado federal do partido Patriota Cabo Daciolo será o candidato da sigla à Presidência da República em sua convenção nacional neste sábado (4). A vice na chapa é a pedagoga Suelene Balduino Nascimento, também filiada ao partido.
Guilherme Boulos
Guilherme Boulos é o candidato à Presidência da República do PSOL, confirmado em convenção nacional em 21 de julho, em São Paulo.  Na chapa, terá como candidata a vice-presidente a ativista indígena Sônia Guajajara, também do PSOL. Boulos tem 36 anos e é coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST).
Jair Bolsonaro
O PSL confirmou o deputado federal Jair Bolsonaro como candidato da legenda à Presidência da República em 22 de julho, no Rio de Janeiro. O candidato a vice ainda não foi definido. Bolsonaro é militar da reserva e está em seu sétimo mandato consecutivo como deputado.
Manuela D'Ávila
O PCdoB oficializou em convenção, nesta quarta-feira (1º), em Brasília, a candidatura de Manuela D'Ávila à Presidência da República. Esta será a primeira vez que o partido tem candidatura própria desde 1989. 
Vera Lúcia
Vera Lúcia, do PSTU, foi confirmada para disputar a Presidência em 20 de julho em convenção do partido. Seu vice na chapa é o professor Hertz Dias, da rede pública do Maranhão. Vera entrou para o PSTU após ser expulsa do PT, em 1992.
João Amoêdo
O Partido Novo oficializou a candidatura do empresário carioca João Amoêdo à Presidência da República neste sábado (4). Ele terá como candidato a vice o professor universitário Christian Lohbauer, de 51 anos.
José Maria Eymael
É o nome do partido DC, confirmado em convenção nacional em 28 de julho, em São Paulo.  Na chapa, como vice, está o pastor Helvio Costa. Eymael já disputou quatro vezes a Presidência da República (1998, 2006, 2010 e 2014) e foi derrotado em todas.

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