Luiz Paulo é cotado para vice de Casagrande: 'seria honroso'

Entre apoiadores do ex-governador Renato Casagrande (PSB), há quem defenda o nome do ex-prefeito de Vitória e pré-candidato a deputado federal, Luiz Paulo Vellozo Lucas (PPS), para vice na chapa do socialista na disputa pelo governo do Estado. Ex-filiado ao PSDB, Luiz Paulo diz que, se chamado pelo grupo, aceitaria o "honroso" convite.

"Tem muita gente falando isso (que ele poderia ser vice) nas reuniões políticas, nos grupos do WhatsApp. Sou pré-candidato a deputado federal. Cheguei a manifestar que, talvez, Casagrande devesse procurar um vice no setor produtivo. Isso não significa que eu não aceito, que não quero. Meu nome está à disposição do eleitorado e desse grupo político. Se todos quiserem, principalmente o PPS, eu toparia. Seria muito honroso", afirmou.

Até agora, Casagrande e aliados não se debruçaram sobre as negociações para a escolha do vice. Aguardam "maior clareza" no cenário de alianças políticas para começar a discussão. Acreditam que as conversas sobre esse tópico vão ganhar forma na próxima semana.

caso a vice seja realmente oferecida ao partido. Mas também já foram cogitados a ex-secretária de Vitória Lenise Loureiro (PPS) e até o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT). No grupo do socialista também há quem prefira manter Luiz Paulo na disputa por uma vaga na Câmara federal, para reforçar a chapa. Hoje, no PPS, o presidente da Câmara de Vitória, Vinícius Simões, é o primeiro na lista de nomes a serem oferecidos a Casagrande,. Mas também já foram cogitados a ex-secretária de Vitória Lenise Loureiro (PPS) e até o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT). No grupo do socialista também há quem prefira manter Luiz Paulo na disputa por uma vaga na Câmara federal, para reforçar a chapa.

O ex-prefeito disse, ainda, que "gostaria" que o apoio firmado por PSDB, DEM e PDT a Renato Casagrande nesta terça-feira (24) se confirmasse, mas evitou fazer prognósticos sobre a possibilidade de a entrada de Hartung na disputa desfazer a aliança.

"O nosso movimento político está sendo feito independentemente das confusões e idas e vindas do grupo palaciano, do projeto de poder palaciano. Casagrande tem feito agendas de reuniões com a população e com as lideranças", frisou Luiz Paulo.

BRASÍLIA

A entrada de Hartung na briga pelo governo deixa o PSDB, mais uma vez, sob tensão. O senador Ricardo Ferraço (PSDB) confirmou o apoio do partido a Renato Casagrande, na manhã desta terça-feira. O presidente do partido, o vice-governador César Colnago, não participou da agenda, mas estava na reunião convocada por Hartung na qual o emedebista abriu a "admissibilidade de ser candidato".

Colnago foi quem ganhou a disputa interna no PSDB , em novembro de 2017, quando o grupo do qual Luiz Paulo fazia parte, tentava marcar distância entre o partido e o governador Paulo Hartung. O vice-governador enfrentou a oposição de tucanos com bom trânsito com o grupo de Renato Casagrande.

DISPERSÃO DA BASE

Antes de Hartung dizer aliados que estava reconsiderando disputar a reeleição, partidos da base aliada abriram conversas com todos os pré-candidatos ao governo, inclusive com Rose de Freitas (Podemos) e Casagrande. A senadora era filiada ao MDB de Hartung, mas estava longe de ser considerada uma aliada dele.