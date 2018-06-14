Luiz Marinho diz que Lula pensava em comprar o sítio de Atibaia

Lula ao lado do presidente do PT paulista, Luiz Marinho Crédito: Reprodução | Twitter

O Presidente do PT em São Paulo, pré candidato ao governo do estado e ex-sindicalista, Luiz Marinho, afirmou nesta quarta-feira (13) em depoimento ao juiz Sergio Moro que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha intenção de comprar o sítio de Atibaia. Marinho falou como testemunha de defesa de Lula na ação em que o ex-presidente é acusado pelo Ministério Público Federal de ter sido beneficiado com reformas no sítio feitas com dinheiro de propina de empreiteiras que prestavam serviços para a Petrobras, como OAS e Odebrecht.

Marinho disse ter ido algumas vezes ao sítio convidado por Fernando Bittar, filho do também sindicalista Jacó Bittar, amigo de longa data de Lula. Parte do sítio de Atibaia está em nome de Fernando Bittar. A outra metade está em nome de Jonas Suassuna Filho, cujo nome não aparece no processo movido pelos procuradores da Lava-Jato em Curitiba.

Perguntado se Lula tinha interesse em adquirir a propriedade, Matinho disse ter ouvido do próprio ex-presidente, em 2013, sua intenção em comprar o sítio de Bittar.

"Em uma ocasião em 2013, caminhando pelo sítio, ele falou que estava pensando em fazer uma proposta ao Fernando Bittar", afirmou.

Marinho disse que desconhece a existência de qualquer esquema ilícito, inclusive de cooptação da base aliada no governo de Lula. O juiz Sergio Moro contestou, afirmando como ele poderia não saber se havia ocorrido o mensalão.

"Excelência eu posso falar, pelo que conheço, (o mensalão) não passa mais do que uma tese do Roberto Jefferson de que o mensalão existiu", respondeu o petista.