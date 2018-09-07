Luciano Rezende critica radicalismo político após ataque a Bolsonaro

Luciano Rezende é prefeito de Vitória Crédito: Fernando Madeira

O prefeito de Vitória Luciano Rezende (PPS) criticou, por meio de nota, o radicalismo político presente na sociedade. O comentário foi feito após o atentado sofrido pelo candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL), na tarde desta quinta-feira (06), em Juiz de Fora (MG).

Segundo o prefeito da Capital, é "muito triste e inaceitável esse e qualquer tipo de estímulo à violência e intolerância para resolver divergências políticas". Luciano ainda lembrou que o radicalismos de qualquer lado "só produziram miséria e destruição ao longo da história da humanidade".

Leia a nota na íntegra:

"Muito triste e inaceitável esse e qualquer tipo de estímulo à violência e intolerância para resolver divergências políticas ou superar os enormes desafios do nosso país. Incitar o ódio e a violência é uma grave e assustadora involução civilizatória! Radicalismos de esquerda, de direita ou de qualquer lado só produziram miséria e destruição ao longo da história da humanidade. Desejo melhoras rápidas e o restabelecimento da saúde do candidato."