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Atentado a Bolsonaro

Luciano Rezende critica radicalismo político após ataque a Bolsonaro

Comentário foi feito após o ataque sofrido pelo candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL), na tarde desta quinta-feira, em Juiz de Fora (MG)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 23:05

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 23:05

Luciano Rezende é prefeito de Vitória Crédito: Fernando Madeira
O prefeito de Vitória Luciano Rezende (PPS) criticou, por meio de nota, o radicalismo político presente na sociedade. O comentário foi feito após o atentado sofrido pelo candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL), na tarde desta quinta-feira (06), em Juiz de Fora (MG).
Segundo o prefeito da Capital, é "muito triste e inaceitável esse e qualquer tipo de estímulo à violência e intolerância para resolver divergências políticas". Luciano ainda lembrou que o radicalismos de qualquer lado "só produziram miséria e destruição ao longo da história da humanidade".
Leia a nota na íntegra:
"Muito triste e inaceitável esse e qualquer tipo de estímulo à violência e intolerância para resolver divergências políticas ou superar os enormes desafios do nosso país. Incitar o ódio e a violência é uma grave e assustadora involução civilizatória! Radicalismos de esquerda, de direita ou de qualquer lado só produziram miséria e destruição ao longo da história da humanidade. Desejo melhoras rápidas e o restabelecimento da saúde do candidato."
Luciano Rezende, prefeito de Vitória.

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