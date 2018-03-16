Lote de munição usado para matar Marielle é o mesmo de chacina em SP

Marielle Franco (PSOL), vereadora assassinada nesta quarta-feira(14) no Rio de Janeiro Crédito: Thais Alvarenga/Reprodução Facebook

A munição utilizada para matar a vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Pedro Gomes, fazia parte do lote UZZ-18, que já havia sido usado na maior chacina de São Paulo, em agosto de 2015, na qual 23 pessoas foram mortas. O lote foi vendido para a Polícia Federal de Brasília pela empresa CBC no dia 29 de dezembro de 2006. As polícias Civil e Federal vão iniciar um trabalho conjunto de rastreamento para tentar descobrir se houve desvio do material.

Perícia da Delegacia de Homicídios da capital, responsável pela investigação da morte de Marielle, aponta que a munição usada no assassinato da vereadora foi usada pela primeira vez no crime, ou seja, não tinha sido recarregada e é original. A investigação da chacina descobriu que, além do lote UZZ-18, os lotes BNT-84, BIZ-91, AAY-68 e BAY-18 também foram utilizados nos crimes cometidos nas cidades de Osasco, Barueri, Itapevi e Carapicuíba.

Um policial militar já foi condenado pela chacina em São Paulo. Outros dois PMs e um guarda municipal também são acusados pelo crime.

Em nota, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar a origem das munições e as circunstâncias envolvendo as cápsulas encontradas no local do crime. De acordo com a nota, a Polícia Federal do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Rio de Janeiro reiteram o seu compromisso de trabalhar em conjunto para a elucidação de todos os fatos envolvendo os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Pedro Gomes, ocorrido na noite da última quarta-feira, no Rio de Janeiro.