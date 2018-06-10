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TRAGÉDIA

Localizado corpo da sétima vítima de naufrágio no Rio

O nome da vítima não havia sido divulgada até a noite deste sábado

Publicado em 10 de Junho de 2018 às 00:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2018 às 00:12
Marinha busca seis desaparecidos no naufrágio em Itaguaí (RJ) Crédito: Reprodução TV Globo
Bombeiros localizaram neste sábado (9) a sétima vítima do naufrágio de duas embarcações na Baía de Sepetiba, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, na madrugada de sexta-feira (8). O nome da vítima não havia sido divulgada até a noite deste sábado.
Pelo menos quatro pessoas seguem desaparecidas. As buscas foram interrompidas no fim da tarde de sábado e serão retomadas às 6h de domingo (10). Dez pessoas foram resgatadas com vida, ainda na sexta-feira.
Neste sábado também foi localizada a Lucas Mar, segunda embarcação envolvida no naufrágio. A Milemar havia sido encontrada na sexta-feira.

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