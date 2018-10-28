Locais de votação ficam sem energia em Cachoeiro de Itapemirim

Votação em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes

O temporal deste sábado (27) deixou pelo menos oito localidades de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, sem energia. Com isso, as urnas de nove locais de votação da 48ª Zona Eleitoral funcionaram com bateria. De acordo com a chefe do cartório eleitoral, Ingrid Cheibub, a votação transcorre normalmente.

As baterias internas foram programadas para durar 12 horas, mas já solicitamos para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) novas baterias, que já chegaram e serão usadas de acordo com a necessidade. Ingrid Cheibub

No distrito de Pacotuba, onde tem 7 urnas, e em Conduru, onde tem 7 urnas, a energia voltou por volta de 8 horas. Em Gironda, onde tem 3 urnas, a energia foi restabelecida por volta das 10 horas.

Em Soturno tem 11 urnas e equipes da EDP trabalham no local. Ainda não chegou energia em Burarama, onde há oito urnas na região de Monte Alegre, além do Centro de Detenção Provisória, do presídio feminino e do Iases, cada um com uma urna.