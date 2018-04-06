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19º lugar

Livro de Lula entra para lista de mais vendidos no dia de sua prisão

'A verdade vencerá' estreia no ranking da Publishnews ocupando o 19º lugar de Não-ficção

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 13:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 13:52
Livro de Lula entra para a lista dos mais vendidos Crédito: Divulgação
No mesmo dia em que deve se entregar até às 17h à sede da Polícia Federal, em Curitiba, Lula entrou para a lista dos livros mais vendidos do país, segundo o ranking da Publishnews.
"A verdade vencerá: o povo sabe por que me condenam" (Boitempo) apresenta um retrato do pensamento do ex-presidente sobre o atual momento político do país.
A obra lançada em 16 de março faz sua estreia na lista, com 440 cópias vendidas na semana, ocupando a 19ª posição entre os livros de não-ficção.
Mais da metade das 216 páginas da obra é composta por uma longa entrevista dada pelo petista aos jornalistas Juca Kfouri e Maria Inês Nassif, ao professor de relações internacionais Gilberto Maringoni e à editora Ivana Jinkings, diretora da Boitempo.
Entre os temas analisados por Lula, que teve seu habeas corpus negado pelo STF na quinta-feira(5), estão os bastidores políticos dos últimos anos que levaram ao impeachment de Dilma Rouseff em 2016, as eleições deste ano e suas perspectivas para o futuro do Brasil.
O livro é organizado por Ivana Jinkings, com a colaboração de Gilberto Maringoni, Juca Kfouri e Maria Inês Nassif e edição de Mauro Lopes.
A obra traz também textos de Eric Nepomuceno, Luis Fernando Verissimo, Luis Felipe Miguel e Rafael Valim.
Além disso, a edição traz uma cronologia da vida de Lula, organizada pelo jornalista Camilo Vannuchi, texto de capa do historiador Luiz Felipe de Alencastro e dois cadernos com fotos históricas, dos tempos no sindicato à presidência, passando pelas recentes caravanas pelo país e manifestações populares.

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