Livro de Lula entra para lista de mais vendidos no dia de sua prisão

Livro de Lula entra para a lista dos mais vendidos Crédito: Divulgação

No mesmo dia em que deve se entregar até às 17h à sede da Polícia Federal, em Curitiba, Lula entrou para a lista dos livros mais vendidos do país, segundo o ranking da Publishnews.

"A verdade vencerá: o povo sabe por que me condenam" (Boitempo) apresenta um retrato do pensamento do ex-presidente sobre o atual momento político do país.

A obra lançada em 16 de março faz sua estreia na lista, com 440 cópias vendidas na semana, ocupando a 19ª posição entre os livros de não-ficção.

Mais da metade das 216 páginas da obra é composta por uma longa entrevista dada pelo petista aos jornalistas Juca Kfouri e Maria Inês Nassif, ao professor de relações internacionais Gilberto Maringoni e à editora Ivana Jinkings, diretora da Boitempo.

Entre os temas analisados por Lula, que teve seu habeas corpus negado pelo STF na quinta-feira(5), estão os bastidores políticos dos últimos anos que levaram ao impeachment de Dilma Rouseff em 2016, as eleições deste ano e suas perspectivas para o futuro do Brasil.

O livro é organizado por Ivana Jinkings, com a colaboração de Gilberto Maringoni, Juca Kfouri e Maria Inês Nassif e edição de Mauro Lopes.

A obra traz também textos de Eric Nepomuceno, Luis Fernando Verissimo, Luis Felipe Miguel e Rafael Valim.